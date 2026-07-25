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उदयपुर के लग्जरी होटल में दर्दनाक हादसा, 2 साल की मासूम झरोखे से झील में गिरी, हुई मौत

उदयपुर के फेमस हेरिटेज होटल जगत निवास में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दिल्ली से घूमने आए परिवार की 2 वर्षीय बच्ची की पिछोला झील में डूबने से मौत हो गई. बच्ची होटल की दूसरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट के पास खेलते हुए झरोखे तक पहुंची और संतुलन बिगड़ने से झील में गिर गई. होटल स्टाफ ने तत्काल उसे बाहर निकालकर एमबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Avinash jagnawat
Published:Jul 25, 2026, 04:52 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 04:52 PM IST
उदयपुर के लग्जरी होटल में दर्दनाक हादसा, 2 साल की मासूम झरोखे से झील में गिरी, हुई मौत
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर शहर में शनिवार यानी 25 जुलाई को सुबह एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जिसने सभी को झकझोर दिया. घंटाघर थाना क्षेत्र स्थित फेमस हेरिटेज होटल जगत निवास में ठहरे दिल्ली के एक परिवार की 2 वर्षीय मासूम बच्ची होटल के झरोखे से फिसलकर पिछोला झील में गिर गई.

इस दौरान झील में डूबने से बच्ची की मौत हो गई. इस घटना के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई.

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वहीं, पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था और होटल प्रबंधन के इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे हैं.

घूमने आया था परिवार

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के रहने वाले सोनू सिंह तवर अपनी पत्नी और 2 वर्षीय बेटी हिमाई के साथ उदयपुर घूमने आए हुए थे. परिवार होटल जगत निवास में ठहरा हुआ था. शनिवार सुबह दंपती होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट में नाश्ता करने पहुंचे.

इसी दौरान उनकी बेटी खेलते-खेलते रेस्टोरेंट के पास बने झरोखे तक पहुंच गई. बताया जा रहा है कि बच्ची ने झरोखा खोल दिया और संतुलन बिगड़ने से सीधे नीचे पिछोला झील में जा गिरी.

झील में छलांग लगाकर बच्ची को बाहर निकाला

हादसा होते ही माता-पिता की चीख-पुकार सुनकर होटल स्टाफ मौके पर पहुंचा. कर्मचारियों ने तुरंत झील में छलांग लगाकर बच्ची को बाहर निकाला और उसे महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही घंटाघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

घंटाघर थाने के एएसआई इशाक मोहम्मद ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हादसे के समय सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई. इस दर्दनाक घटना के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर होटलों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों पर भी चर्चा तेज हो गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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