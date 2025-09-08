Zee Rajasthan
उदयपुर के इस हाईवे पर सरक रहे पत्थर, जिंदगी पर भारी खतरा

Udaipur News: उदयपुर के झाडोल में NH 58 ई पर भूस्खलन से सड़क जाम हो गई. सेकंड ग्रेड के परीक्षार्थी फंसे, जबकि हाईवे अथॉरिटी नदारद थी. वहीं अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का विरोध भी बढ़ गया है.

Published: Sep 08, 2025, 10:26 AM IST

उदयपुर के इस हाईवे पर सरक रहे पत्थर, जिंदगी पर भारी खतरा

Udaipur News: उदयपुर-झाडोल मार्ग पर नेशनल हाईवे 58 ई के उंडावेला में आज सुबह भारी भूस्खलन (लैंडस्लाइडिंग) होने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गए, जिससे सड़क दोनों तरफ से जाम हो गई.

परीक्षार्थी फंसे, बड़ा हादसा टला
यह भूस्खलन सुबह तड़के हुआ, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. अगर यह दोपहर में होता, तो सैकड़ों वाहन इसकी चपेट में आ सकते थे. इस जाम से सबसे ज्यादा परेशानी उन सेकंड ग्रेड परीक्षार्थियों को हुई, जो आज उदयपुर में होने वाली परीक्षा देने जा रहे थे. वे घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में देरी हुई. सूचना मिलते ही झाडोल थानाधिकारी फैरीराम मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू करवाया. हालांकि, हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी मौके से नदारद थे, जिसके कारण ग्रामीणों को ही अपने स्तर पर मलबा हटाने का काम करना पड़ा.

हाईवे पर टोल वसूली का विरोध
इस घटना ने एक बार फिर से अधूरे पड़े नेशनल हाईवे 58 ई पर टोल वसूली को लेकर विरोध को हवा दे दी है. लोगों का कहना है कि जब हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है और इस तरह के खतरे बने हुए हैं, तो टोल किस बात का वसूला जा रहा है. इस घटना के बाद लोगों ने टोल वसूली को तुरंत बंद करने की मांग की है.

नेशनल हाईवे 58 ई के सांडोल माता सहित कई अन्य जगहों पर भी भूस्खलन की संभावना को देखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बैरिकेड्स पर्याप्त नहीं हैं और किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है. फिलहाल, पुलिस और ग्रामीण मिलकर सड़क को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यातायात को फिर से शुरू किया जा सके.


