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उदयपुर में नर्सिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या, बाइक को धक्का देने की बात पर दोस्त बना कातिल

उदयपुर के सेक्टर-14 स्थित श्रीराम अपार्टमेंट के पास नर्सिंग छात्र दिनेश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. जांच के अनुसार, दिनेश अपने दो दोस्तों के साथ था और बाइक को धक्का देने की बात पर हुए विवाद के बाद उसके दोस्त ललित ने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया.

Edited bySneha AggarwalReported byAvinash jagnawat
Published: Jul 09, 2026, 04:15 PM|Updated: Jul 09, 2026, 04:15 PM
उदयपुर में नर्सिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या, बाइक को धक्का देने की बात पर दोस्त बना कातिल
Image Credit: Udaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के सेक्टर-14 स्थित श्रीराम अपार्टमेंट के पास बीती रात नर्सिंग छात्र की चाकू से हमला कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही लगाया है, जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है. हत्या के बाद मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिवार सदस्य और समाज के लोग जमा हो गए, जिन्होने नारेबाजी विरोध-प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.

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बाइक ठीक कराने निकला था छात्र
बताया जा रहा है कि नर्सिंग छात्र दिनेश बीती रात बाइक ठीक कराने की बात बोल कर घर से निकला था. रात करीब 10 बजे परिवार के लोगो को सूचना मिली कि वह एमबी हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती है. परिजन हॉस्पिटल तब तक दिनेश की मौत हो चुकी थी.

ललित ने दिनेश पर चाकू से वार किया
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस की प्रथनिक दिनेश, ललित और एक अन्य दोस्त बाइक पर साथ में थे. दिनेश और ललित के बीच बाइक को धक्का देने की बात पर विवाद हुआ. इसके बाद गुस्से में ललित ने दिनेश पर चाकू से वार कर दिया.

गंभीर घायल होने पर साथ ही उपस्थिति एक अन्य दोस्त दिनेश को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नही होने तक शव लेने से इनकार कर दिया. वहीं, सवीना थानाधिकारी गजवीर सिंह परिजनों से समझाइश कर रहे हैं.

बुधवार रात हुई थी बेटे से बात
जानकारी के अनुसार, दिनेश के पिता ने बताया- बेटा बाइक ठीक कराने की बात कहकर घर से गया था. लेकिन फिर रात को हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटा यहां भर्ती है. हॉस्पिटल पहुंचे तो बेटा मृत अवस्था में मिला.

वहीं, मां ने कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और कुछ नहीं. बेटे से मेरी आखिरी बार बात बुधवार रात 9 बजे हुई थी, जब मैंने उसको फोन करके पूछा था कि वह घर कब तक आए जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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