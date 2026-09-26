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दादा की आंखों के सामने पोते को टैंकर ने कुचला: मासूम रणजीत को ले जा रहे थे मंदिर दर्शन करवाने

Udaipur News: सलूम्बर के न्यू बायपास रोड पर वेस्मा मोड़ के पास दूध टैंकर ने TVS लूना को टक्कर मार दी. मंदिर दर्शन के लिए दादा के साथ जा रहे 7 वर्षीय रणजीत सिंह की मौके पर मौत हो गई, वहीं, दादा घायल हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Sep 26, 2026, 02:26 PM IST | Updated:Sep 26, 2026, 02:26 PM IST
दादा की आंखों के सामने पोते को टैंकर ने कुचला: मासूम रणजीत को ले जा रहे थे मंदिर दर्शन करवाने
Image Credit: दादा की आंखों के सामने पोते को टैंकर ने कुचला.

Udaipur News: सलूम्बर में न्यू बायपास रोड पर वेस्मा मोड़ के पास सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मंदिर दर्शन के लिए TVS लूना से जा रहे दादा-पोते को दूध के टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 7 वर्षीय रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दादा घायल हो गए. घायल का अस्पताल में उपचार जारी है.

मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे दादा-पोता
जानकारी के अनुसार, सुबह दादा और उनका 7 वर्षीय पोता रणजीत सिंह TVS लूना पर सवार होकर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे. दोनों न्यू बायपास रोड पर वेस्मा मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि इसी दौरान दूध के टैंकर ने उनकी लूना को जोरदार टक्कर मार दी.

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हादसा अचानक हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी तेज थी कि 7 वर्षीय रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई.

टक्कर के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी
दूध के टैंकर की टक्कर के बाद सड़क पर लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.

थाना अधिकारी मुकेश नागदा भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई और मौके की स्थिति का जायजा लिया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा रही.

घायल दादा का अस्पताल में इलाज जारी
हादसे में रणजीत सिंह के दादा भी घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद घायल दादा को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले 7 वर्षीय रणजीत सिंह के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजन और अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे
हादसे की सूचना मिलने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष परमानंद मेहता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना की जानकारी ली और हादसे की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई.

सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. एक मासूम की सड़क हादसे में मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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