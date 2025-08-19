Zee Rajasthan
उदयपुर के यमन अकोट गगनयान मिशन के लिए तैयार, लद्दाख में अंतरिक्ष प्रशिक्षण किया पूरा

Udaipur News: उदयपुर जिले में छोटे से कस्बे ऋषभदेव का रहने वाला यमन अकोट अब अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए तैयार है. बस सरकार के मिशन का इंतजार है.

Published: Aug 19, 2025, 16:31 IST | Updated: Aug 19, 2025, 16:31 IST

उदयपुर के यमन अकोट गगनयान मिशन के लिए तैयार, लद्दाख में अंतरिक्ष प्रशिक्षण किया पूरा

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले में छोटे से कस्बे ऋषभदेव का रहने वाला यमन अकोट अब अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए तैयार है. बस सरकार के मिशन का इंतजार है. यमन ने इसके लिए अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है.

ज़ी राजस्थान से खास बात करते हुए यमन ने बताया कि भारत के आगामी गगनयान मिशन को लेकर कई तरह की तैयारी चल रही है. इसी को लेकर हाल ही में लद्दाख के स्टेशन पर चंद्रमा और मंगल जाने वाले वैज्ञानिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की शुरुवात की गई है. जिसके लिए दो वैज्ञानिको का चयन हुआ जिसमें एक वे हैं.

लद्दाख के स्टेशन पर 10 दिन तक रुक कर वहां उन्होंने अंतरिक्ष में आने वाली चुनौतियों का सामना किया. जिसमें अंतरिक्ष में तनाव और वहां की दिनचर्या का सामना करने का अपना मिशन पूरा कर लिया है.

जो देश के मानव अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा. इस तरह के ट्रेनिंग के लिए पहले विदेशों में जाना पड़ता था. जिसके लिए सरकार को 350 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आता था.

