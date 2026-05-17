/Udaipur: रेप केस की धमकी देकर ASI ने मांगी 1 लाख की रिश्वत, ACB ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Udaipur News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, के निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी, उदयपुर द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना प्रतापनगर में पदस्थापित सुनील विश्नोई, सहायक उप निरीक्षक को कुल 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट उदयपुर को दिनांक 09.05.2026 को शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी की एक युवती से साधारण नोकझोंक के मामले में थाना प्रतापनगर के सुनील विश्नोई एएसआई, शंकरलाल कांस्टेबल और बनवारी लाल कांस्टेबल द्वारा परिवादी को थाने पर बुलाकर युवती द्वारा छेड़छाड़ और बलात्कार की रिपोर्ट देना बताते हुए प्रकरण दर्ज नहीं करने और दोनों पक्षों में राजीनामा करवाने के नाम पर 3 लाख रुपयों की मांग की जा रही है.

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परिवादी द्वारा हाथाजोड़ी करने पर अंतिम रूप से 1,30,000 रुपयों की मांग तय की गई है. उक्त शिकायत का ब्यूरो चौकी, उदयपुर की टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया तो सुनील विश्नोई, एएसआई द्वारा सत्यापन के दौरान 25,000 रुपये नकद प्राप्त किए गए और 5,000 रुपये की मांग कम करते हुए. शेष 1,00,000 रुपये का शीघ्र इंतजाम कर उपलब्ध करवाये जाने के लिए कहा गया.

इस पर डॉ. रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पर्यवेक्षण में कार्रवाई करते हुए आज अनन्त कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट उदयपुर द्वारा ब्यूरो चौकी, उदयपुर की टीम के साथ ट्रेप कार्रवाई करते हुए ऑर्बिट रिसोर्ट, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर की कार पार्किंग से सुनील विश्नोई एएसआई, थाना प्रतापनगर, उदयपुर को परिवादी से 1,00,000 रुपयों की रिश्वत की राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के निर्देशन में गिरफ्तारशुदा आरोपी सुनील विश्नोई एएसआई, थाना प्रतापनगर, उदयपुर से विस्तृत पूछताछ एवं अग्रिम अनुसंधान जारी है. साथ ही सुनील विश्नोई, एएसआई, थाना प्रतापनगर, उदयपुर के रिहायशी मकान की गहन तलाशी ली जा रही है.

पढ़िए उदयपुर की एक और खबर

उदयपुर शहर से सटे आबादी इलाकों में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. बीती रात रिहायशी कॉलोनी में पैंथर की दस्तक देखने को मिली. रघुनाथपुरा इलाके में देर रात पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जहां एक पैंथर ने घर के बाहर बैठे कुत्तों को अपना शिकार बना लिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

रघुनाथपुरा स्थित महावीर हाइट्स में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता गए कि पैंथर दबे पांव कॉलोनी में दाखिल होता है. वहां बैठे कुत्तों पर हमला कर देता है. एक कुत्ता जैसे ही उसकी नजर में आता है, पैंथर उस पर टूट पड़ता है और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है. सुबह जब कॉलोनीवासियों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो इलाके में खौफ का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है. रात होते ही लोग घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से तुरंत इलाके में पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर समय रहते पैंथर को नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है. लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और निगरानी रखने की भी मांग की है.