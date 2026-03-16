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Udaipur: पुलिसकर्मियों ने महिला की बेटे की शादी में भरा 1 लाख 11 हजार रुपये मायरा, ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे घर

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मियों ने थाने में खाना बनाने वाली महिला के बेटे की शादी में 1 लाख 11 हजार रुपये का मायरा भरा, जिसके खूब तारीफ की जा रही है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Mar 16, 2026, 08:33 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 08:33 PM IST

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Udaipur: पुलिसकर्मियों ने महिला की बेटे की शादी में भरा 1 लाख 11 हजार रुपये मायरा, ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे घर

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मियों ने थाने में भोजन बनाने वाली महिला के बेटे की शादी के अवसर पर मायरा भरा. थाने की ओर से मायरे में 1 लाख 11 हजार रुपये का दिए गए.

ढोल-नगाड़ों की धुन पर थानाधिकारी पुरण सिंह राजपुरोहित के साथ अन्य पुलिसकर्मी मीराबाई के सुंदरवास स्थित निवास पर पहुंचे. इस दौरान पुलिसकर्मी साफा पहने पारंपरिक अंदाज में नजर आए.

हाथों में नोटों और कपड़ों से सजे थाल
उनके हाथों में नोटों और कपड़ों से सजे थाल थे. इनके पहुंचने पर मीराबाई की तरफ स्वागत-सत्कार किया गया. थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने मीराबाई को चुनरी ओढ़ाकर सम्मान दिया. इसके बाद पुलिस टीम की ओर से 1 लाख 11 हजार रुपये की राशि पैरावणी के साथ भेंट की गई.

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25 साल से बना रही हैं खाना
इस दौरान मीराबाई भावुक नजर आई. सब इंस्पेक्टर रेणू खोईवाल ने बताया कि मीराबाई थाने में बीते 25 साल से भोजन बना रही हैं. वे एक मां की तरह हमारे खाने का ध्यान रखती हैं. खाना बनने के बाद सभी को खाना खाने के लिए बोलती हैं. बार-बार खाने के लिए पूछती हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती हैं कि हम भी अपना धर्म निभाए इसलिए थाने के सभी स्टाफ की ओर से मायरा भरा गया.

ननिहाल पक्ष के प्रेम और समर्पण को दर्शाती
बता दें कि राजस्थान के मायरे (भात) शादी में मामा बहन और भांजे-भांजियों को उपहार (नकद, जमीन, गहने, कपड़े) देने की एक पुरानी परंपरा है, जो ननिहाल पक्ष के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है. यह रस्म विशेषकर मारवाड़ (नागौर क्षेत्र) में बेहद भव्य होती है, जहां अब 14 से 21 करोड़ रुपये तक के रिकॉर्ड तोड़ मायरे भरे जा चुके हैं.

रिकॉर्ड तोड़ मायरा
प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में नागौर का मायरा रहा है, जब एक किसान ने 14 करोड़ रुपये मायरा भरा था. फिर इसके बाद नागौर जिले में 21 करोड़ रुपये का मायरा भरा, जिसने सबके रिकॉर्ड को तोड़ दिए थे.

सबसे बड़ा मायरा
21 करोड़ रुपये का मायरा रविरा को नागौर जिले जायल तहसील के झाडेली परिवार ने भरा था. मायरा की रस्म में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां मौजूद रहे थे. 21 करोड़ रुपये से ज्यादा का मायरा झाडेली गांव की बेटी कमला के बच्चों की शादी में उनके नाना ने भरा था, जिसमें 1.51 करोड़ रुपये कैश, एक किलो सोना, 210 बीघा जमीन, 15 किलो चांदी और एक पेट्रोल पम्प दिया गया था. ये अब तक का सबसे बड़ा मायरा रहा था, जो पूरे नागौर में चर्चा बन गया था.

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