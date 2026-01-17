Zee Rajasthan
उदयपुर में SHO की बर्बरता, कैफे में घुसकर लात-घूंसों से पीटा गालियां देने का वीडियो वायरल

Udaipur SHO Viral Video: अंबामाता थाना के थानाधिकारी मुकेश सोनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे रात के समय मल्लातलाई क्षेत्र के एक कैफे में कुछ युवकों पर जमकर लात-घूंसे बरसाते और गालियां देते नजर आ रहे हैं. वीडियो की तारीख 28 जुलाई 2025 बताई जा रही है, लेकिन हाल ही में सामने आने के बाद यह पुलिस की मनमानी और बर्बरता का बड़ा उदाहरण बन गया है.

Published: Jan 17, 2026, 12:07 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 12:07 PM IST

Udaipur Crime News: सोशल मीडिया पर एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अंबामाता थाना क्षेत्र के थानाधिकारी मुकेश सोनी का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वे रात के समय एक कैफे में कुछ युवकों पर लात-घूंसे बरसाते और गालियां देते नजर आ रहे हैं. वीडियो 28 जुलाई 2025 का बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में वायरल होने के बाद यह पुलिस की बर्बरता और मनमानी का बड़ा उदाहरण बन गया है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?
वीडियो में थानाधिकारी मुकेश सोनी अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान मल्लातलाई क्षेत्र में एक कैफे के सामने पहुंचते दिख रहे हैं. दुकान के शटर पर लात मारते हुए वे अंदर घुसते हैं. अंदर मौजूद कुछ युवक अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं और गुहार लगाते हैं, लेकिन थानाधिकारी और उनकी टीम ने उनकी एक नहीं सुनी. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि मुकेश सोनी युवकों को थप्पड़ मारते, लातें मारते और गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. युवक पूरी तरह बेबस दिख रहे हैं और बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं.

हादसे का पूरा घटनाक्रम
जानकारी के अनुसार, 28 जुलाई 2025 की रात को अंबामाता थाना पुलिस गश्त पर निकली थी. टीम मल्लातलाई क्षेत्र में एक कैफे के बाहर पहुंची. कैफे में कुछ युवक मौजूद थे. थानाधिकारी ने शटर पर लात मारकर अंदर प्रवेश किया और युवकों पर हमला बोल दिया. वीडियो में दो अलग-अलग क्लिप वायरल हो रही हैं – एक में थानाधिकारी युवकों को पीटते दिख रहे हैं, जबकि दूसरे में गालियां देते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर आक्रोश
वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश फैल गया है. लोग इसे पुलिस की मनमानी और बर्बरता का उदाहरण बता रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि रात के समय बिना किसी उकसावे के युवकों पर इस तरह हमला क्यों किया गया? पुलिस की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों पर भी चर्चा तेज हो गई है.

पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया
अभी तक उदयपुर पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वीडियो पुराना है और इसकी जांच की जा रही है. यदि आरोप सही पाए गए तो थानाधिकारी मुकेश सोनी के खिलाफ विभागीय जांच और उचित कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


