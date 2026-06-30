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उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

Udaipur Power Cut News: उदयपुर में 30 जून को 132 केवी सीसारमा ग्रिड पर रखरखाव कार्य के चलते कई क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 9.30 बजे और कुछ इलाकों में 10.30 बजे से 12.30 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. विभाग ने उपभोक्ताओं से जरूरी कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 30, 2026, 06:46 AM|Updated: Jun 30, 2026, 06:46 AM
उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur Power Cut News: शहर के कई क्षेत्रों में मंगलवार 30 जून को निर्धारित रखरखाव कार्य के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. विद्युत विभाग की ओर से 132 केवी सीसारमा ग्रिड सब स्टेशन पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा. इसके चलते अलग अलग क्षेत्रों में तय समय के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी. विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही निपटाने और निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की अपील की है.

सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक रहेगी बिजली कटौती

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विद्युत विभाग के अनुसार सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक मालियों की होटल, कोका कोला फैक्ट्री, चिकलवास गांव, चिकलवास बस स्टैंड, पालड़ी रोड, रंगा स्वामी कॉलोनी, कृष्णा विहार, कॉर्पोरेट चैनल, हाथीदरा, लियो का गुड़ा, राती तलाई, ग्रेटर कैलाश नगर, टीबी हॉस्पिटल चौराहा, उपली बड़ी, बड़ी तालाब, पालड़ी, कटारा, टाइगर हिल, तहसील, पुलिस अन्वेषण भवन, स्वच्छ ऑफिस, अचार फैक्ट्री, अग्रवाल नमकीन क्षेत्र, वृंदावन फार्म, नारायण सेवा, एडवेंट कॉलेज, मिराज फैक्ट्री, रॉयल रिट्रीट, बड़ी गांव, मोया चौराहा, आरके हाउस, आरा मशीन, बड़ी रोड, बीआरबी आर्ट्स और हवाला रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.

अम्बावगढ़ जीएसएस से जुड़े क्षेत्रों में भी रहेगा असर

अम्बावगढ़ जीएसएस से जुड़े क्षेत्रों में भी निर्धारित समय के अनुसार बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी. इनमें अम्बावगढ़, यादव कॉलोनी, आयुर्वेद चौराहा, अलकापुरी, ओड बस्ती, अंबामाता योजना, महाकाल, रानी रोड, सर्किट हाउस, गड़ियादेवरा, सिलावटवाड़ी, राजदर्शन, इमली घाट, महावतवाड़ी और चांदपोल से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं.

रखरखाव कार्य के लिए लिया गया शटडाउन

विद्युत विभाग ने बताया कि यह बिजली कटौती 132 केवी सीसारमा पर निर्धारित रखरखाव कार्य के कारण की जा रही है. इस दौरान बिजली व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी कार्य किए जाएंगे. कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी.

उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बिजली कटौती के निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कार्य पहले ही पूरे कर लें. बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग समय से पहले कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके. विभाग ने यह भी कहा है कि रखरखाव कार्य समय पर पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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