/उदयपुरवासियों के लिए जरूरी खबर! आज 7 घंटे नहीं रहेगी बिजली, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

Udaipur Power Cut Today: उदयपुर शहर के कई इलाकों में शनिवार, 18 जुलाई को निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिजली नेटवर्क के रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्यों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इस दौरान उपभोक्ताओं को करीब सात घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है.

इन क्षेत्रों में रहेगा पावर कट

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बिजली निगम के सहायक अभियंता के अनुसार निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के चलते सुंदरवास, यूनिवर्सिटी कैंपस क्वार्टर, दुर्गा नर्सरी, धाबाई जी की बाड़ी, शिव पार्क कॉलोनी, शिवम् रेजीडेंसी, विनायक कॉम्प्लेक्स सहित आसपास के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से समय रहते आवश्यक तैयारियां करने की अपील की गई है.

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित बिजली कटौती के समय को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कार्य पहले ही पूरे कर लें. यदि घर या कार्यालय में बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग आवश्यक है, तो उनका प्रबंधन पहले से कर लेना बेहतर रहेगा. इससे बिजली बंद रहने के दौरान होने वाली असुविधा को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

क्यों किया जाता है मेंटेनेंस?

बिजली वितरण व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर रखरखाव कार्य किया जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान लाइन, ट्रांसफॉर्मर और अन्य विद्युत उपकरणों की जांच एवं आवश्यक मरम्मत की जाती है, ताकि भविष्य में तकनीकी खराबी और अनियोजित बिजली कटौती की संभावना कम हो सके. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं.