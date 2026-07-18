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उदयपुरवासियों के लिए जरूरी खबर! आज 7 घंटे नहीं रहेगी बिजली, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

Udaipur Power Cut Today: उदयपुर में 18 जुलाई को निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के चलते कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. एवीवीएनएल ने उपभोक्ताओं से जरूरी काम पहले ही पूरा करने और निर्धारित समय का ध्यान रखने की अपील की है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 18, 2026, 08:39 AM|Updated: Jul 18, 2026, 08:39 AM
उदयपुरवासियों के लिए जरूरी खबर! आज 7 घंटे नहीं रहेगी बिजली, पहले ही निपटा लें जरूरी काम
Image Credit: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur Power Cut Today: उदयपुर शहर के कई इलाकों में शनिवार, 18 जुलाई को निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिजली नेटवर्क के रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्यों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इस दौरान उपभोक्ताओं को करीब सात घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है.

इन क्षेत्रों में रहेगा पावर कट

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बिजली निगम के सहायक अभियंता के अनुसार निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के चलते सुंदरवास, यूनिवर्सिटी कैंपस क्वार्टर, दुर्गा नर्सरी, धाबाई जी की बाड़ी, शिव पार्क कॉलोनी, शिवम् रेजीडेंसी, विनायक कॉम्प्लेक्स सहित आसपास के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से समय रहते आवश्यक तैयारियां करने की अपील की गई है.

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित बिजली कटौती के समय को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कार्य पहले ही पूरे कर लें. यदि घर या कार्यालय में बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग आवश्यक है, तो उनका प्रबंधन पहले से कर लेना बेहतर रहेगा. इससे बिजली बंद रहने के दौरान होने वाली असुविधा को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

क्यों किया जाता है मेंटेनेंस?

बिजली वितरण व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर रखरखाव कार्य किया जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान लाइन, ट्रांसफॉर्मर और अन्य विद्युत उपकरणों की जांच एवं आवश्यक मरम्मत की जाती है, ताकि भविष्य में तकनीकी खराबी और अनियोजित बिजली कटौती की संभावना कम हो सके. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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