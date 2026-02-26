Rashmika-Vijay Wedding: झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित सितारों विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रौनक से जगमगा रही है. शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित लग्जरी होटल मोमेंट्स इकाया में पारंपरिक रस्मों और आधुनिक अंदाज का खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है.

बुधवार को मेहंदी और हल्दी सेरेमनी धूमधाम से आयोजित हुई, जिसमें दोनों परिवारों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. विजय देवरकोंडा की ओर से शादी की रस्म हुई है. देवरकोंडा परिवार की ओर से मिठाई बांटी गई. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, मीडिया कर्मियों के साथ स्थानीय गांव के बच्चों को मिठाई दी गई. आज शाम को रश्मिकां मंदाना की ओर से शादी की रस्म होगी.

विजय और रश्मिका गुरुवार को वैवाहिक बंधन में बंधेंगे. सुबह 10 बजे पहले तेलुगु परंपरा के अनुसार विवाह की रस्में होंगी, जबकि शाम को कोडावा कम्युनिटी के रीति-रिवाज से शादी संपन्न की जाएगी. विजय तेलुगु बैकग्राउंड से हैं और रश्मिका कोडावा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए दोनों परंपराओं का सम्मान करते हुए विवाह संस्कार पूरे किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शादी की सभी प्रमुख रस्में दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार होंगी. इसके लिए दक्षिण भारत से विशेष रूप से पंडितों को बुलाया गया है, जो शुभ मुहूर्त में वैदिक विधि से फेरे संपन्न कराएंगे. समारोह को निजी रखा गया है और इसमें केवल 200 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है.

वेडिंग वेन्यू को फूलों और लाइटिंग से शाही अंदाज में सजाया गया है. हल्दी और मेहंदी समारोह की तस्वीरें कपल ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं. पीले और नारंगी फूलों से सजा मंडप, गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार विशेष बैठका और चारों ओर हरियाली से घिरा वातावरण समारोह को भव्यता प्रदान कर रहा है. टेबल डेकोरेशन में पीले प्रिंटेड कपड़े, रतन की कुर्सियां और सादगी भरे फ्लोरल अरेंजमेंट नजर आए. फ्लोरल कार्ड पर ‘रुशी’ और ‘विजय’ नाम लिखे दिखे, जिन्हें कपल के निकनेम बताया जा रहा है.

इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवार को बधाई संदेश भेजा है. उन्होंने अपने संदेश में सात फेरों को जीवनभर के साथी और सच्चे मित्र बनने का प्रतीक बताया. साथ ही विजय और रश्मिका के फिल्मी सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका यह नया अध्याय प्रेम और विश्वास से भरा होगा, जो सिल्वर स्क्रीन पर रचे गए जादू से भी अधिक प्रेरक साबित होगा.

हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन

शादी के बाद 3 और 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. इसमें साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.

फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े नाम पहले ही उदयपुर पहुंच चुके हैं. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बुधवार को समारोह में शामिल हुए और कपल के साथ पुरानी यादें साझा कीं. विजय ने उनकी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी में मुख्य भूमिका निभाई थी जबकि रश्मिका फिल्म एनिमल की लीड एक्ट्रेस रहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-