/उदयपुर में कथित धर्मान्तरण पर बड़ा एक्शन, 11 गिरफ्तार, प्रार्थना सभा से मचा हड़कंप

Udaipur Conversion Case: उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कथित जबरन धर्मान्तरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है और धर्मान्तरण करवाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

कानूवाड़ा बिलखाई गांव में चल रहा था आयोजन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था. आरोप है कि इस सभा की आड़ में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि सभा में 100 से अधिक आदिवासी परिवारों के लोगों के शामिल होने की संभावना थी.

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शिकायत मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई

डीएसपी राजीव राहर के अनुसार, धर्मान्तरण की शिकायत मिलने पर ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार किए गए लोगों में छत्तीसगढ़ और झारखंड के तीन पादरी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य पादरी उदयपुर जिले के निवासी हैं.

दो दिनों से चल रही थी प्रार्थना सभा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांव के निवासी बाबूलाल के नेतृत्व में पिछले दो दिनों से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. आरोप है कि इसी कार्यक्रम के दौरान धर्मान्तरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.

गांव के निवासी नानालाल ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी. शिकायतकर्ता के अनुसार, वह भी सभा में शामिल हुआ था, जहां पहले धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया गया और इनकार करने पर धमकियां भी दी गईं.

दबिश के दौरान मौके पर मिले 200 से अधिक लोग

शिकायत के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम स्थल पर दबिश दी. पुलिस के अनुसार, उस समय वहां 200 से अधिक लोग मौजूद थे, जिन्हें कथित रूप से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

रिमांड पर लेकर होगी गहन पूछताछ

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. इसके बाद पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. साथ ही आरोपियों की कॉल डिटेल और बैंक खातों के लेनदेन की भी जांच की जाएगी, ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.