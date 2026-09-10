/उदयपुर के ऋषभदेव CHC में नर्सिंगकर्मियों से मारपीट: कार्य बहिष्कार के बाद प्रशासन ने दिया सुरक्षा का आश्वासन

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Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के ऋषभदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ऋषभदेव में बुधवार शाम नर्सिंगकर्मियों के साथ मारपीट का मामला गुरुवार को तूल पकड़ गया. घटना के विरोध में नर्सिंगकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया. सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता, तहसीलदार गेनाराम मीणा और थानाधिकारी हेमंत आहारी अस्पताल पहुंचे और नर्सिंगकर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं.
पीड़ित नर्सिंगकर्मी पुष्पेंद्र और रामकृष्ण ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7:30 बजे एक युवक एंबुलेंस से घायलावस्था में अस्पताल आया था. मामूली चोट होने के कारण चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया और परिजनों को सूचना देने के लिए कहा गया. सूचना मिलने के बाद युवक के परिजन व कुछ अन्य लोग अस्पताल पहुंचे.
आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने युवक का इलाज नहीं करने की बात कहते हुए नर्सिंगकर्मियों से गाली-गलौच शुरू कर दी. गाली-गलौच करने से रोकने पर विवाद बढ़ गया और नर्सिंगकर्मियों के साथ मारपीट कर दी गई. घटना के समय ड्यूटी पर डॉ. जयेश मौजूद थे. उन्होंने तत्काल ऋषभदेव थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और एक युवक को डिटेन किया.
सुरक्षा सहित चार प्रमुख मांगें
घटना के बाद नर्सिंगकर्मियों ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने सहित चार प्रमुख मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं. इनमें आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई, अस्पताल में सुरक्षाकर्मी लगाने, अस्पताल परिसर में संचालित पुलिस चौकी में पर्याप्त पुलिस स्टाफ लगाने और अस्पताल में खाली पड़े एमओ (मेडिकल ऑफिसर) के पद को भरने की मांग शामिल रही.
नर्सिंगकर्मियों का कहना था कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं. कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है.
एसडीओ ने एडिशनल एसपी को किया फोन
नर्सिंगकर्मियों के कार्य बहिष्कार की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एडिशनल एसपी को फोन पर घटना की जानकारी दी और अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश देने की मांग की. उन्होंने नर्सिंगकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं, तहसीलदार गेनाराम मीणा और थानाधिकारी हेमंत आहारी ने भी नर्सिंगकर्मियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
आश्वासन के बाद कार्य पर लौटे नर्सिंगकर्मी
अधिकारियों और नर्सिंगकर्मियों के बीच वार्ता के दौरान सभी मांगों पर सहमति बनी. उपखंड अधिकारी की ओर से आवश्यक कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आश्वासन मिलने के बाद नर्सिंगकर्मियों ने कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया और वापस अपने काम पर लौट गए. इसके बाद अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं दोबारा सुचारू हो गईं.
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