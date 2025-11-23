Zee Rajasthan
Udaipur Royal Wedding: नोरा फतेही के ‘दिलबर’ और माधुरी के ‘धक-धक’ से थिरका उदयपुर, झूम उठे मेहमान, शाही शादी के Videos वायरल

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है. झीलों की इस नगरी में इन दिनों अमेरिकन अरबपति परिवारों नेत्रा मंटेना और वामसी गादिराजू की भव्य शाही शादी का आयोजन हो रहा है. समारोह की भव्य साज-सज्जा, मेहमानों की दुनिया भर से मौजूदगी और बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों की परफॉर्मेंस से शादी पूरी तरह रॉयल उत्सव में बदल चुकी है.
 

Published: Nov 23, 2025, 09:00 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 09:00 AM IST

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस के माणक चौक में आयोजित संगीत समारोह में बॉलीवुड ग्लैमर ने खूब चमक बिखेरी. इस विशेष अवसर पर फिल्मी दुनिया की दो दिग्गज परफॉर्मर्स नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित ने स्टेज संभालकर मेहमानों को दीवाना कर दिया.

नोरा फतेही ने मचाई धूम
नोरा फतेही ने अपने सुपरहिट डांस नंबर्स ‘दिलबर’, ‘ओ साकी साकी’, ‘एक तो कम ज़िंदगी’ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. जैसे ही नोरा मंच पर पहुंचीं, माणक चौक तालियों और उत्साह से गूंज उठा. कार्यक्रम में उपस्थित विदेशी मेहमान भी नोरा की एनर्जी और डांस मूव्स देखकर झूम उठे.

माधुरी दीक्षित की ग्रेस और जादू
माधुरी दीक्षित ने अपनी कालजयी फिल्मों के सुपरहिट गानों ‘चोली के पीछे क्या है’, ‘एक दो तीन’, और ‘धक-धक’ पर परफॉर्मेंस दी. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को सम्मान देते हुए ‘घूमर’ पर भी डांस किया. उनकी यह प्रस्तुति मेहमानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही.

सर्कस कलाकारों ने बढ़ाया रोमांच
संगीत संध्या में सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि कई देशों से आए सर्कस कलाकारों ने भी शानदार जुगलबंदी और रोमांचक करतब दिखाए. आग के छल्लों से लेकर हवाई करतबों तक, इन परफॉर्मेंस ने शाही समारोह को और यादगार बना दिया.

जेनिफर लोपेज भी पहुंचीं उदयपुर
शाही शादी का ग्लैमर यहीं खत्म नहीं होता. कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देने के लिए हॉलीवुड की प्रसिद्ध पॉप सिंगर जेनिफर लोपेज भी उदयपुर पहुंच चुकी हैं. बताया जा रहा है कि जेनिफर लोपेज शादी के रिसेप्शन और मुख्य समारोह में स्पेशल लाइव कॉन्सर्ट देने वाली हैं. उनके आने से समारोह का आकर्षण और अधिक बढ़ गया है.

उदयपुर बना हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग का केंद्र
नेत्रा मंटेना और विमसा गड़ी राजू के परिवार अमेरिका के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल और बिज़नेस समूहों से जुड़े माने जाते हैं. शादी में अमेरिका, यूरोप, UAE और भारत के कई हाई-प्रोफाइल मेहमान हिस्सा ले रहे हैं. अनुमान है कि शाही शादी पर कई करोड़ों रुपये का खर्च किया जा रहा है.

रॉयल सेटअप और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
सिटी पैलेस और फतेह सागर झील क्षेत्र को विशेष रूप से सजाया गया है. विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और निजी सिक्योरिटी एजेंसियों की टीम 24 घंटे तैनात है. ड्रोन से निगरानी, विशेष एंट्री कोड और वीआईपी प्रोटोकॉल इस समारोह की भव्यता को और बढ़ाते हैं. उदयपुर की यह शाही शादी आने वाले कई दिनों तक सोशल मीडिया और ग्लोबल प्रेस में चर्चा का विषय बनी रहने वाली है.

