उदयपुर की शाही शादी में रणवीर सिंह का स्वैग, ट्रंप के बेटे और गर्लफ्रेंड को करवाया बवाल डांस, Video वायरल

Udaipur Royal Wedding: वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी रणवीर सिंह मस्ती से बीच में पहुंच जाते हैं. रणवीर उन्हें अपनी फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के लोकप्रिय गाने ‘व्हॉट झुमका’ पर थिरकाते नजर आते हैं. इस दौरान बेटिना गोल्डन लहंगा-चोली में बेहद दिलकश दिखीं, वहीं रणवीर काले सूट में स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए.

Published: Nov 22, 2025, 02:43 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 02:43 PM IST

उदयपुर की शाही शादी में रणवीर सिंह का स्वैग, ट्रंप के बेटे और गर्लफ्रेंड को करवाया बवाल डांस, Video वायरल

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में इस साल की सबसे भव्य और महंगी शादी का जलवा देखने को मिल रहा है, जहां इंटरनेशनल मेहमानों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक शिरकत कर रहे हैं. यूएस बेस्ड अरबपति रामा राजू मंटेना और पद्मजा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की 21–22 नवंबर को उदयपुर में शादी हो रही है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हुए. इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें रणवीर सिंह, ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड को ‘व्हॉट झुमका’ पर झूमने पर मजबूर करते दिख रहे हैं.

नेत्रा मंटेना की शादी अमेरिकी मूल के वामसी गादिराजू से हो रही है, जिसके लिए जगमगाते उदयपुर में शाही इंतजाम किए गए हैं. शादी में विदेशी हाई-प्रोफाइल मेहमानों के साथ बॉलीवुड से रणवीर सिंह, कृति सेनन, शाहिद कपूर सहित कई दिग्गज सितारों ने उपस्थिति दर्ज कराई. समारोह के दौरान जबरदस्त जश्न हुआ और कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

इन्हीं में से एक वीडियो ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, जिसे ‘विजक्राफ्ट वेडिंग्स’ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी रणवीर सिंह मस्ती से बीच में पहुंच जाते हैं. रणवीर उन्हें अपनी फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के लोकप्रिय गाने ‘व्हॉट झुमका’ पर थिरकाते नजर आते हैं. इस दौरान बेटिना गोल्डन लहंगा-चोली में बेहद दिलकश दिखीं, वहीं रणवीर काले सूट में स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए.

रणवीर सिंह ने अपने हाई-वोल्टेज एनर्जी से इस रॉयल वेडिंग के मजे को दोगुना कर दिया. उन्होंने न सिर्फ मेहमानों को ‘व्हॉट झुमका’ पर नचाया बल्कि अपनी फिल्म ‘सिंबा’ के सुपरहिट गाने ‘आंख मारे’ पर भी पूरे स्टेज को झूमने पर मजबूर कर दिया.

उदयपुर की यह शाही शादी ग्लैमर, स्टार पॉवर और इंटरनेशनल मेहमानों के कारण इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है.

