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उदयपुर में रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, 5 बच्चों की मौत और 7 को किया रेफर

Salumbar News: उदयपुर के सलूम्बर जिले में एक रहस्यमयी बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया जा चुका है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Apr 07, 2026, 04:32 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 04:32 PM IST

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उदयपुर में रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, 5 बच्चों की मौत और 7 को किया रेफर

Salumbar News: उदयपुर के सलूम्बर जिले में बच्चों की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. रहस्यमयी बीमारी से हुई इन मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर भेज दी है, जो पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

प्रभावित गांवों में बच्चों की सघन स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर तुरंत इलाज दिया जा सके. चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उपचार के बाद हालत गंभीर, किया रेफर

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लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के लालपुरा व घाटा गांवों में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. सोमवार देर रात फिर कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लसाड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सलूम्बर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 7 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया जा चुका है. स्थिति को देखते हुए चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा गांवों में दवा छिड़काव (फॉगिंग) किया जा रहा है. प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण के लिए रा.उ.मा.वि. घाटा में अस्थायी चिकित्सा शिविर भी स्थापित किया है, जहां ग्रामीणों की जांच और उपचार किया जा रहा है.

मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेश राय सापेला, अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ. वी.डी. मीणा, उपखंड अधिकारी दिनेश आचार्य, डीएसपी हेरंब जोशी, तहसीलदार रामजीलाल गुर्जर, विकास अधिकारी मांगू सिंह मीणा, बीसीएमएचओ डॉ. सिंटु कुमावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

विधायक थावरचंद डामोर पहुंचे घाटा
धरियावद विधायक थावरचंद डामोर भी घाटा पहुंचे और विद्यालय में चिकित्सा अधिकारियों व प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर तुरंत अस्पताल जाएं और अंधविश्वास से दूर रहें. विधायक डामोर ने मृत बच्चों के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया.

उदयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी मंगलवार दोपहर घाटा पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर व चिकित्सा अधिकारियों से अब तक की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए. स्थिति फिलहाल संवेदनशील बनी हुई है, प्रशासन व चिकित्सा टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और बीमारी के कारणों की जांच जारी है.
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