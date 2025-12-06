दामाद पर लगे सास और नाती की हत्या का आरोप, बुजुर्ग महिला के पैर के किए टुकड़े-टुकड़े

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के सलूंबर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला और उसके 4 साल के नाती की हत्या कर डाली. इस दौरान बदमाशों ने महिला के पैर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए.

यह पूरा मामला सलूंबर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किमी दूर सेमारी इलाके का बताया जा रहा है. इस मामले को लेकर मृतका के पति का कहना है कि उसके दामदा ने हत्या की है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीते शुक्रवार को देर रात लगभग 11 बजे सेमारी इलाके के गुड़ासर गांव के पास जहात फलां में धारदार हथियार से वार किया गया. वहीं, अचानक चीखने-चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन वहां पड़ोसी पहुंचे तो देख हैरान हो गए.

पड़ोसी ने देखा कि सामने गौरी (65) और उसके नाती सुरेन्द्र (5) के लहूलुहान शव पड़े हुए हैं. दोनों के पेट-छाती पर कई वार किए गए थे. साथ ही सिर में भी कई गंभीर चोटें थीं.

इसके साथ ही गौरी के पैर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और उसके पैर के टुकड़े कर दिए गए थे. पैरों से पहने चांदी के कड़े बदमाश लेकर फरार हो गए थे.

इस मामले को लेकर पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि 2 से 3 बदमाशों रहे होंगे. बुजुर्ग महिला और बच्ची कमरों के आगे बने हॉल में सो रहे थे. इनका पूरा परिवार मजदूरी करता है.

इधर, उदयपुर के सुंदरवास इलाके में स्थित कैलाश पान के बाहर देर रात हंगामा हो गया. दुकान संचालक ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज के पूर्व महासचिव गोमाराम जाट पर लट्ठ से हमला कर दिया, जिसमे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

बताया जा रहा है कि गोमाराम अपने साथियों के साथ रात करीब दस बजे कैलाश पान पहुंचा था. पान मसाले के पैसों को लेकर दुकान संचालक से उसकी नोकझोंक हो गई. विवाद बढ़ा तो दुकानदार ने लट्ठ उठाकर सीधे उनके सिर पर मार दिया. हमले में गोमाराम बुरी तरह घायल हुए. साथियों ने उन्हें तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है. आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेताओं में इस घटना को लेकर रोष जताया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

