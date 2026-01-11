Udaipur: ठंड में खुले में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर, शौचालय में रखे जा रहे स्कूली दस्तावेज

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के सलूंबर जिले के आदिवासी क्षेत्र में बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठ पढ़ने को मजबूर हैं. विद्यालय के बने बालक-बालिका शौचालय में पाठ्य सामग्री, विद्यालय संबंधी दस्तावेज शौचालय में रखे जा रहे हैं.
Trending Photos
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के सलूंबर जिले में एक गांव में पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं पता कि स्कूल में पढ़ाई के लिए भवन भी होता है. कारण की सदियों से यहां पढ़ने वाले छात्रों को माताजी का स्थानक ही उनका स्कूल है, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. सरकार ने भले ही पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया का नारा दिया हो लेकिन आदिवासी अंचल में यह नारा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है.
आलम तो यह है कि अपने भविष्य को रोशन करने की चाह में स्कूल आने वाले छात्रों का वर्तमान भी नहीं सुधर पा रहा है. आदिवासी क्षेत्र सलूम्बर जिले के लसाडिया उपखंड के धोलिया ग्राम पंचायत के कराकला फला में बच्चे अपने भविष्य को सुधारने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठ पढ़ने को मजबूर हैं. वहीं, सरकारी फाइलों में स्कूली छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, तमाम परेशानियों का सामना करते हुए वे बच्चे अपने वर्तमान दौर की कठिनाइयों का मुकाबला कर भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं.
साल 2012 में जब गांव में स्कूल को स्वीकृत किया गया तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. इस दौरान सरकार ने विद्यालय स्वीकृत होने के तीन वर्ष बाद विद्यालय भवन बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया. साथ ही, भवन बनाने का टेंडर भी हुआ, लेकिन विद्यालय के भवन के लिए जमीन अधिक आबादी वाले क्षेत्र से दो किलोमीटर दूर होने से ठेकेदार ने स्कूल भवन के लिए नींव खोद कर पत्थर डाल कर छोड़ दिया. ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को लेकर कई बार ग्रामीणों ने एसी कमरों में बैठने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को बच्चों की समस्या को लेकर अवगत कराया. इस और अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया.
ऐसे में इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा और देश ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएगा, यह भी सवाल बना हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि नई जमीन की म्युटेशन प्रकिया में लंबित में पड़ा हुआ है. कराकला फलां में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत 2013 से हुई, 2026 आ जाने पर भी भवन निर्माण नहीं हो पाया.
ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में कई बार अधिकारी व जन प्रतिनिधियों से गुहार लगाई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया. ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत में कोरम के तहत विद्यालय भवन के लिए नई जमीन का प्रस्ताव लिया गया लेकिन राजस्व विभाग में नामांतरण प्रकिया के लंबित चलतें अभी तक समाधान नहीं हो पाया.
धोलिया के कराकला फला के वडेकण माता मंदिर के प्रांगण में संचालित विद्यालय में बरसात, गर्मी, सर्दी में विद्यार्थियों को यही बैठ कर पढ़ने पड़ता है. पूर्व में मंदिर के बाहर केलुपोष बरामदे में स्कूल संचालित हो रहा था तब बारिश में पानी टपकता था. दो वर्ष पूर्व चदर डालकर बैठने जैसा किया लेकिन अभी भी बरसात में बच्चे भीग जाते हैं.ऐसे में कैसे भविष्य सुधरेगा.
कराकलां फला स्कूल के भवन के लिए तहसील कार्यालय से जानकारी ली तो पता चला कि जमीन का पट्टा जारी हो चुका है लेकिन जिस जगह के लिए पट्टा जारी हुआ है, वहां पर ग्रामीण स्कूल बनाने के लिए सहमत नहीं होने से भवन नहीं बन पाया. दूसरी जमीन पर सहमति बनी, जो अभी नामांतरण प्रकिया चल रही है.
राजकीय प्राथमिक विद्यालय कराकलां फला में 70 छात्रों का नामांकन है, जिस पर एक अध्यापक नियुक्त हैं. विद्यालय की सामग्री व दस्तावेज रखने के लिए सुरक्षित जगह व कोई भवन नहीं है. ऐसे में अध्यापकों को दस्तावेज रखने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है.
कराकलां फलां में विद्यालय की सामग्री रखने के लिए उपयुक्त जगह नहीं होने पर विद्यालय के बने बालक-बालिका शौचालय में पाठ्य सामग्री, विद्यालय संबंधी दस्तावेज शौचालय में रखने को मजबूर हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!