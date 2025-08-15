Udaipur News: उदयपुर के स्कूल ने फिर ली बच्ची की जान, छज्जा गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, एक घायल

Udaipur News: उदयपुर के कोटड़ा से एक दुखद घटना की खबर सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक बालिका की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना उस समय हुई जब दोनों बालिकाएं स्कूल के पास से गुजर रही थीं.

हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया. सूचना मिलते ही कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बालिका को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना ने क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है.

उदयपुर के कोटड़ा में एक निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने प्रशासन पर निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया, जिसके कारण यह दुखद हादसा हुआ. उस समय स्कूल का संचालन पास के एक अन्य भवन में हो रहा था. घटना की सूचना मिलते ही कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Trending Now

उदयपुर के शिक्षा विभाग के एडीपीसी ननिहाल सिंह ने बताया कि पीएमश्री स्कूल के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है. सुबह के समय निर्माणाधीन स्कूल भवन के पास दो बच्चियां बकरियां चरा रही थीं, तभी अचानक छज्जा गिर गया. इस हादसे में एक बच्ची छज्जे के नीचे दब गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

ननिहाल सिंह ने स्पष्ट किया कि इस निर्माणाधीन भवन में स्कूल संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि पास के एक अन्य भवन में स्कूल चल रहा था, जहां उस समय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-