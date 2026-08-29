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उदयपुर विधायक के ‘मिनी पाकिस्तान’ बयान पर बवाल, खांजीपीर के लोगों ने की माफी की मांग

Udaipur News: उदयपुर विधायक ताराचंद जैन के खांजीपीर और आयड़ को ‘मिनी पाकिस्तान’ कहने वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताते हुए विधायक से माफी और इस्तीफे की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 29, 2026, 10:42 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 10:42 AM IST
उदयपुर विधायक के ‘मिनी पाकिस्तान’ बयान पर बवाल, खांजीपीर के लोगों ने की माफी की मांग
Image Credit: विधायक के बयान पर भड़के मुस्लिम समुदाय के लोग.

Udaipur News: उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के खांजीपीर और आयड़ इलाके को ‘मिनी पाकिस्तान’ बताए जाने वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. विधायक के बयान पर खांजीपीर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है. समुदाय के प्रतिनिधियों ने विधायक से अपने बयान पर माफी मांगने के साथ पद से इस्तीफा देने की मांग की है.

देश सेवा करने वालों का दिया हवाला

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इंतजामिया कमेटी खांजीपीर के सदर अब्दुल कलीम खान ने कहा कि इस इलाके के कई लोगों ने अलग-अलग युद्धों में देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं. उनका कहना है कि क्षेत्र के लोग वर्ष 1962 और 1965 की जंग के अलावा 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी शामिल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि यहां के लोग वर्ष 1939 से 1945 के दौरान हुए वर्ल्ड वार में भी गए थे. देश की सेवा करने वाले इन लोगों को मेडल और अवार्ड भी मिले हैं. ऐसे में पूरे इलाके को दुश्मन देश से जोड़कर देखना यहां के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है.

विधायक से बयान वापस लेने की मांग

समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि खांजीपीर और आयड़ में रहने वाले सभी लोगों को किसी एक टिप्पणी के आधार पर अपराध या देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ना उचित नहीं है. उन्होंने विधायक ताराचंद जैन से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. साथ ही पद से इस्तीफा देने की बात भी कही है.

भाजपा सम्मेलन में दिया था बयान

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब विधायक ताराचंद जैन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया था. बताया गया कि इस दौरान उन्होंने खांजीपीर और आयड़ क्षेत्र को अपराधियों की शरणस्थली बताते हुए इन्हें ‘मिनी पाकिस्तान’ कहा था.

विधायक के इस बयान के बाद अब स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध दर्ज कराया है. समुदाय के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की देशभक्ति और यहां रहने वाले लोगों की सेवाओं का हवाला देते हुए टिप्पणी पर नाराजगी जताई है.

पुलिस व्यवस्था से अपराध में कमी का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि खांजीपीर और आयड़ इलाके में थाना और डीएसपी कार्यालय खुलने के बाद यहां होने वाले अपराधों में कमी आई है. ऐसे में क्षेत्र को अपराधियों की शरणस्थली बताने पर भी सवाल उठाए गए हैं. फिलहाल विधायक के बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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