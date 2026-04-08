उदयपुर में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर ने कुचले दो मौसेरे भाई, मौके पर मौत

Udaipur News: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो मौसेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना डबोक पुलिस स्टेशन क्षेत्र के लाडिया खेड़ा-भैंसड़ा रोड स्थित रेलवे पुलिया के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया.

जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त ट्रैक्टर की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर का टायर उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

मृतकों की पहचान भल्लो का छोटा गुड़ा निवासी 18 वर्षीय जसवंत और उसके मौसेरे भाई ललित के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर अपनी बुआ के घर भैंसड़ा गए थे. वहां से वापस अपने घर लौटते समय लाडिया खेड़ा-भैंसड़ा रोड पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी.

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ट्रैक्टर चालक मौके से फरार

हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और गंभीर हालत में MB अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक जसवंत के पिता लालूराम गमेती की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

फिलहाल पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन की जा रही है. वहीं इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है, जिससे मासूम जिंदगियां पलभर में खत्म हो जाती हैं.

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