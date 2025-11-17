दोस्ती में घातक चूक! जिगर की पिस्टल से चली गोली ने ली प्रताप की जान, दोनों बचपन से थे पक्के यार

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. बचपन के दोस्तों के बीच खेल-खेल में हुई गोलीबारी ने एक युवक की जान ले ली. प्रताप सिंह देवड़ा नाम के 28 वर्षीय युवक की मौत उसके ही दोस्त जिगर के हाथों चली गोली से हो गई. यह घटना खेतों में कुएं पर मशीन सुधारने के दौरान घटी, जो अब पुलिस जांच के दायरे में है. एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि यह दुर्घटना प्रतीत होती है, लेकिन लाइसेंस वाली पिस्टल होने के कारण गहन जांच जरूरी है.

प्रताप सिंह देवड़ा, जो स्थानीय किसान थे, के खेत में कुएं से जुड़ी सिंचाई मशीन खराब हो गई थी. 17 नवंबर की दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों राजेंद्र सिंह और जिगर सिंह को फोन कर मदद मांगी. तीनों दोस्त—जो बचपन से एक साथ खेलते-बढ़ते थे—कुएं पर पहुंचे. जिगर के पास एक पिस्टल थी, जो वह राजेंद्र को दिखा रहा था. एएसपी ओझा ने कहा, "जिगर पिस्टल को राजेंद्र को हैंडल करने के लिए दे रहा था, तभी उसके हाथ से ट्रिगर दब गया. गोली सीधे प्रताप की पीठ में जा लगी, जो उस समय कुएं के पास खड़ा था." गोली की चपेट में आने से प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए. राजेंद्र और जिगर ने फौरन उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना प्रभारी की टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां प्रारंभिक रिपोर्ट में गोली का घाव ही मौत का कारण बताया गया. पुलिस ने राजेंद्र और जिगर के बयान दर्ज किए, जो सदमे में हैं. जिगर की पिस्टल को जब्त कर लिया गया है, और जांच में पता चला कि यह लाइसेंस प्राप्त है. दोनों दोस्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और 302 IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, हालांकि अभी इसे हादसा माना जा रहा है. एएसपी ओझा ने कहा, "दोस्तों के बीच असावधानी ने एक जिंदगी छीन ली. हम फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं."

यह हादसा उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध हथियारों और असावधानी की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े करता है. प्रताप के परिवार में माता-पिता और दो बहनें हैं, जो सदमे में हैं. ग्रामीणों ने बताया कि तीनों दोस्त अक्सर साथ रहते थे, और यह घटना उनके लिए गहरा आघात है. जिला कलेक्टर ने परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. पुलिस ने आसपास के गांवों में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है, ताकि ऐसी त्रासदियां न हों. प्रताप का शव शाम को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया. यह घटना दोस्ती की मिठास को कड़वाहट में बदलने वाली है.

