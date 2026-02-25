अरावली के बाद उदयपुर की आयड़ नदी को बचाने निकले लोग, ढोल बजाते हुए किया प्रदर्शन

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले की आयड़ नदी में जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर 12 गांवों के लोग इकट्ठे हुए और ढोल बजाते हुए विरोध किया.
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले की आयड़ नदी में बढ़ते जल प्रदूषण को लेकर गांव वालो ने आंदोलन शुरू कर दिया है. इस दौरान नदी के पास बसे 12 गांवों के लोग इकट्ठे हुए और ढोल बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया.
मेवाड़ किसान संघर्ष समिति, झील बचाओ संघर्ष समिति के साथ अन्य संगठनों ने कानपुर खेड़ा की पुलिया पर बुधवार यानी 25 फरवरी सुबह 11:30 बजे आंदोलन शुरू कर दिया.
12 गांव के लोग कर रहे आंदोलन
आंदोलन करने के लिए 12 गांव के लोग पुलिया पर इकट्ठे हुए और हर गांव से एक ढोल लाया गया. फिर 12 ढोल एक साथ बजाए गए और प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की. लोगों ने ढोल बजाते हुए साधु-संतों की मौजूदगी में शंखनाद किया. साथ ही आयड़ को मां गंगा मानकर पूजा की और फिर नदी को शुद्ध करने की शपथ ली.
मंडरा रहा खतरा
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रदूषित पानी लगातार उदयसागर तालाब में जा रहा है, जिससे नदी का पानी दूषित हो रहा है.
साथ ही खेती, पशुपालन और जन स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में लोग प्रशासन से बार-बार गुहार लगा रहें हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में अब लोग आंदोलन कर रहे हैं.
नहीं बचा पीने लायक पानी
आयड़ नदी में मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों का पानी जा रहा है. वहीं, उदयसागर तालाब सेफ्टी टैंक का रूप ले रहा है. कहा जा रहा है कि बीते कुछ सालों में भूजल लगातार खराब हो रहा है, जिससे
इलाके का पानी इतना खराब हो गया है कि पानी पीने लायक नहीं बचा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं.
10 हजार बीघा जमीन बंजर
आयड़ नदी में निरंतर गंदगी बढ़ती जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है. ऐसे में नदी के पास बसे हुए 12 गांवों के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है. नदी में केमिकल आने से लगभग 10 हजार बीघा जमीन बंजर हो रही है.
