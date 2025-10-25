Udaipur Crime News: आदिवासी युवक की मौत के बाद सायरा में हिंसा, डीएसपी का वीडियो विवादों में, 29 गिरफ्तार

Udaipur Crime News: उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा रोड पर एक आदिवासी युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद उपद्रव ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पुलिस के एक दर्जन जवान घायल हो गए. उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. इस घटना से पहले सामने आए एक वीडियो ने विवाद को और गहरा कर दिया है, जिसमें गिर्वा डीएसपी सूर्यवीर सिंह प्रदर्शनकारियों को धमकाते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

युवक की मौत से शुरू हुआ तनाव

गुरुवार को बरवाड़ा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार अंबालाल गमेती को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद आदिवासी समाज के लोग हाईवे पर धरने पर बैठ गए. वे हाईवे निर्माण में खामियों को दूर करने और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. स्थिति तब बिगड़ी जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने के बावजूद हिंसा में बदल गई. उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

डीएसपी का वीडियो धमकी और अभद्रता का आरोप

हिंसा से पहले सामने आए वीडियो में गिर्वा डीएसपी सूर्यवीर सिंह हाईवे जाम करने वाले आदिवासी प्रदर्शनकारियों को धमकाते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दिए. इस वीडियो को देखकर माना जा रहा है कि यही कारण बना प्रदर्शनकारियों के आक्रोश का, जिसके बाद वे पुलिस पर पथराव करने लगे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि डीएसपी की इस हरकत ने स्थिति को और बिगाड़ा.

हवाई फायरिंग और गिरफ्तारियां

बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसमें एक दर्जन जवान घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 42 वाहनों को जब्त किया. इस घटना से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, और प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

सवालों के घेरे में पुलिसिंग

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय नेताओं ने डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है. आदिवासी समाज का कहना है कि उनकी मांगों को अनसुना करना और डीएसपी का रवैया इस हिंसा का कारण बना. राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होने तक सतर्कता बरती जा रही है.