/मुंबई के बैंक में उदयपुर की महिला का ब्रेनवाश, दबाव बनाकर जबरदस्ती धर्मांतरण! टारगेट करने वालों को धरने निकली राजस्थान पुलिस

Udaipur Crime News:मुंबई में रह रहे उदयपुर के एक युवक ने अपनी पत्नी का ब्रेनवाश कर जबरन धर्मांतरण करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित युवक ने डाक के माध्यम से उदयपुर एसपी को शिकायत भेजी, जिसके बाद सुखेर थाने में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.



पीड़ित युवक और उसकी पत्नी दोनों मुंबई के एक निजी बैंक में कार्यरत हैं. युवक ने आरोप लगाया है कि उसके बैंक सहकर्मी आदिल और साफीन नाम के दो युवकों ने उसकी पत्नी का ब्रेनवाश किया और लगातार उसे धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था. पीड़ित का कहना है कि दोनों आरोपी उसकी पत्नी को बार-बार अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे थे.

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शिकायत मिलने के बाद उदयपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुखेर थाने में आदिल और साफीन के खिलाफ राजस्थान के नए धर्मांतरण विरोधी कानून की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो चुकी है. टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

एसपी अमृता दुहन ने बताया कि पीड़ित युवक की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल दोनों आरोपियों की भूमिका और पीड़िता की स्थिति को लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

यह मामला इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि पीड़ित दंपति दोनों ही मुंबई जैसे महानगर में नौकरी करते हैं और रोजाना एक ही कार्यालय में काम करते हैं. पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि पिछले कई महीनों से उसकी पत्नी के व्यवहार में अचानक बदलाव आया था, जिसके बाद उसने जब गहराई से पूछताछ की तो धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया.

स्थानीय स्तर पर इस घटना की चर्चा तेज हो गई है. कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह घटना केवल व्यक्तिगत स्तर की है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

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