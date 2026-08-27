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गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर आवेदन की आज थी अंतिम तारीख, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिए निरस्तीकरण आदेश

सलूंबर जिले में विद्या संबल योजना के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है. स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर श्रेणीवार शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. आवेदन की अंतिम तारीख पर कई अभ्यर्थी सुबह से स्कूलों में आवेदन जमा करने पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा. जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती ने जिले में योजना के तहत जारी प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 27, 2026, 05:50 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 05:50 PM IST
गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर आवेदन की आज थी अंतिम तारीख, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिए निरस्तीकरण आदेश
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: सलूंबर जिले में विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षक के तौर पर काम करने की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं को बड़ा झटका लगा है. योजना के तहत स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर अलग-अलग श्रेणियों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी. इसके लिए जिले के विभिन्न स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही थी. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख आज तय थी.

अंतिम दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संबंधित स्कूलों में आवेदन जमा करने पहुंचे. कई अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज लेकर स्कूलों में पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि आवेदन जमा होने के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. लेकिन योजना पर रोक के आदेश के बाद उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा. जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती की ओर से जिलेभर में विद्या संबल योजना के तहत जारी प्रक्रिया के निरस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई.

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योजना के तहत शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी. अब अचानक प्रक्रिया रुकने से अभ्यर्थियों के सामने आगे की स्थिति को लेकर असमंजस है. अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की तैयारी में समय और पैसा खर्च करने के बाद अंतिम दिन प्रक्रिया रोक दी गई. ऐसे में विभाग को योजना पर रोक लगाने के कारण और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. फिलहाल जिला शिक्षा विभाग के आदेश के बाद सलूंबर जिले में विद्या संबल योजना के तहत आवेदन और नियुक्ति की प्रक्रिया रुक गई है. अभ्यर्थियों की नजर अब विभाग के अगले आदेश पर है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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