/गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर आवेदन की आज थी अंतिम तारीख, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिए निरस्तीकरण आदेश

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Rajasthan News: सलूंबर जिले में विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षक के तौर पर काम करने की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं को बड़ा झटका लगा है. योजना के तहत स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर अलग-अलग श्रेणियों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी. इसके लिए जिले के विभिन्न स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही थी. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख आज तय थी.
अंतिम दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संबंधित स्कूलों में आवेदन जमा करने पहुंचे. कई अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज लेकर स्कूलों में पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि आवेदन जमा होने के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. लेकिन योजना पर रोक के आदेश के बाद उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा. जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती की ओर से जिलेभर में विद्या संबल योजना के तहत जारी प्रक्रिया के निरस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई.
योजना के तहत शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी. अब अचानक प्रक्रिया रुकने से अभ्यर्थियों के सामने आगे की स्थिति को लेकर असमंजस है. अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की तैयारी में समय और पैसा खर्च करने के बाद अंतिम दिन प्रक्रिया रोक दी गई. ऐसे में विभाग को योजना पर रोक लगाने के कारण और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. फिलहाल जिला शिक्षा विभाग के आदेश के बाद सलूंबर जिले में विद्या संबल योजना के तहत आवेदन और नियुक्ति की प्रक्रिया रुक गई है. अभ्यर्थियों की नजर अब विभाग के अगले आदेश पर है.
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