उदयपुर में बजेगी शहनाई! 117 कमरों वाले लग्जरी रिसॉर्ट में 7 फेरे लेंगे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना

Vijay Deverakond Rashmika Mandanna Wedding: साउथ इंडियन सिनेमा के चर्चित कलाकार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के समारोह आज मंगलवार से शुरू हो रहे हैं. इस चर्चित जोड़ी ने अपने जीवन के इस खास अवसर के लिए राजस्थान के उदयपुर शहर को चुना है. शाही अंदाज और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर उदयपुर एक बार फिर से हाई-प्रोफाइल वेडिंग का गवाह बनने जा रहा है. इस जोड़ी के होटल ‘मोमेंट्स एकाया’ को चुनने के पीछे की वजह बताते हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 24, 2026, 01:53 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 01:53 PM IST

उदयपुर में बजेगी शहनाई! 117 कमरों वाले लग्जरी रिसॉर्ट में 7 फेरे लेंगे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना

Vijay Deverakond Rashmika Mandanna Wedding: दूल्हा-दुल्हन अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 फरवरी को ही वेडिंग वेन्यू पर पहुंच चुके हैं. शादी समारोह का आयोजन लग्जरी होटल ‘मोमेंट्स एकाया’ में किया जा रहा है. 26 फरवरी को यह कपल सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करेगा. शादी से पहले होने वाले विभिन्न प्री-वेडिंग फंक्शन भी इसी होटल परिसर में आयोजित किए जाएंगे.

यह आलीशान होटल एकलिंगजी मंदिर के पास अरावली की सुरम्य वादियों के बीच स्थित है. चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ियों का मनोरम दृश्य और शांत वातावरण इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खास बनाते हैं. शहर की भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से दूर यह होटल मुख्य सड़क से लगभग 25 किलोमीटर अंदर स्थित है, जिससे यहां गोपनीयता और सुकून दोनों का अनुभव होता है.

उदयपुर, जिसे ‘लेक सिटी’ के नाम से भी जाना जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. यही खूबसूरती विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को भी आकर्षित कर गई. साउथ इंडस्ट्री के इस चर्चित कपल ने अपनी शादी को खास और यादगार बनाने के लिए उदयपुर की वादियों को चुना है.

होटल ‘मोमेंट्स एकाया’ लगभग 106 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है. यहां लग्जरी रूम्स और विला की विशेष व्यवस्था है. कुल 117 भव्य कमरे इस प्रॉपर्टी में उपलब्ध हैं, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. हर कमरे में प्राइवेट बालकनी और गार्डन व्यू जैसी सुविधाएं हैं, जबकि कई विला और सुईट्स में निजी स्विमिंग पूल भी उपलब्ध है.

होटल से अरावली पर्वतमाला के मनोहारी दृश्य साफ दिखाई देते हैं, जो मेहमानों को शाही अनुभव का एहसास कराते हैं. शादी के कार्यक्रमों के दौरान मेहमानों के ठहरने और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.


कितना खर्च है आता
अरावली पर्वतमाला में बसा, ITC Hotels का मेमेंटोस हरियाली से घिरा एक शांत और लग्जरी रिट्रीट है. जो लोग शांति और आलीशान ठहराव का अनुभव लेना चाहते हैं, वे उदयपुर यात्रा के दौरान यहां रुक सकते हैं. ITC होटल्स की मेमेंटोस वेबसाइट के अनुसार, चार मेहमानों के लिए 45 वर्ग मीटर के विला का किराया लगभग ₹35,499 प्रति रात (टैक्स और अन्य शुल्क अलग) है. वहीं, एक प्रीमियम सुइट का किराया करीब ₹71,499 प्रति रात (टैक्स और फीस अतिरिक्त) बताया गया है.

कड़ी है सुरक्षा व्यवस्था
शादी समारोह को लेकर उदयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. कई सेलिब्रिटी और वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए टाइट सिक्योरिटी लागू की गई है. हालांकि, जानकारी के अनुसार इस समारोह में बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री की बड़ी फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी नहीं रहेगी. मेहमानों की सूची में तेलंगाना के कुछ नेता और कुछ फिल्म डायरेक्टर शामिल हो सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

