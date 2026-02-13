Vikram Bhatt Shwetambari Get Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. श्वेतांबरी वर्तमान में उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद थीं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने श्वेतांबरी और विक्रम भट्ट की जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की है.

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

भट्ट दंपति ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजस्थान पुलिस ने मुंबई में उनके निवास स्थान पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार किया था. रोहतगी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस चरण पर कम से कम श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम राहत दी जाए. कोर्ट ने उनकी दलील पर विचार करते हुए श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत दे दी.





