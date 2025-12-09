Udaipur News: इंदिरा IVF के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा दर्ज कराए गए 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मुंबई से गिरफ्तारी के बाद दोनों को उदयपुर लाया गया और आज एसीजेएम कोर्ट-4 में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस अब रिमांड के दौरान पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि 30 करोड़ रुपए का पैसा कहाँ-कहाँ गया और इसमें और कौन-कौन शामिल है.

डॉ. अजय मुर्डिया का आरोप है कि विक्रम भट्ट दंपति ने उनकी दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने के नाम पर 30 करोड़ से ज्यादा की रकम निवेश करवाई थी. श्वेतांबरी भट्ट के नाम पर कंपनी बनाकर पैसे लिए गए, लेकिन फिल्म का कोई काम आगे नहीं बढ़ा और पैसा भी वापस नहीं किया गया.

पुलिस के अनुसार, विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है. रिमांड अवधि में पुलिस बैंक खातों की जांच और अन्य सबूत जुटाएगी.

