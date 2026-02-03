सलूंबर में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग का कार्यालय गायब! जनता परेशान

Salumbar News: उदयपुर जिले में सलूंबर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले का एक महत्वपूर्ण विभाग लापता सा नजर आ रहा है.
Salumbar News: राजस्थान के उदयपुर जिले में सलूंबर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले का एक महत्वपूर्ण विभाग लापता सा नजर आ रहा है. जी हां हम बात कर रहे हैं जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की, जिसका कार्यालय ढूंढने में लोग भटक रहे हैं.
नवगठित सलूंबर जिले में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय आखिर कहां है. यह सवाल आज आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पूछ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि जिले का यह अहम विभाग फिलहाल सलूंबर पंचायत समिति परिसर स्थित नरेगा भवन में संचालित हो रहा है, लेकिन वहां विभाग का कोई बोर्ड तक नहीं लगा है.
न आम लोगों को इसकी जानकारी है, न ही बाहर से देखने पर लगता है कि यहां कोई जिला स्तरीय कार्यालय संचालित हो रहा है. जहां नरेगा से जुड़े कार्यों के लिए यह भवन स्वीकृत है, वहां जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग का संचालन किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब विभाग का बोर्ड ही नहीं लगा, तो आम आदमी विभाग तक कैसे पहुंचेगा. जिले के किसानों और ग्रामीणों से जुड़े इस विभाग की जानकारी का अभाव प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.
जिले का ऑफिस है, लेकिन पता ही नहीं चलता. न बोर्ड है, न सूचना, लोग परेशान हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला स्तरीय विभाग का इस तरह अस्थायी और नियमविरुद्ध संचालन उचित है और कब तक सलूंबर जिले के लोग अपने ही विभाग को ढूंढते रहेंगे.
ज़ी न्यूज़ टीम ने पंचायत समिति विकास अधिकारी से जानकारी जुटाई, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस भवन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है. वहीं जल ग्रहण विभाग के अधिकारी से जानकारी जुटाई, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है हम बोर्ड लगा देंगे.
