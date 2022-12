किस राशि के लिए कौनसा रंग शुभ है, मेष, कर्क, कन्या और तुला राशि वाले ये गलती न करें

Which color is auspicious for which zodiac : कहते हैं कि रंग भी मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं. जहां अच्छे रंग इंसान के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं तो रंगों के अभाव में जीवन भी रंगहीन और अर्थहीन हो जाता है. चूंकि मनुष्य का जीवन ग्रह नक्षत्रों की चाल से बहुत अधिक प्रभावित होता है तो वहीं रंगो का सही संयोजन जहां ग्रह नक्षत्रों को व्यक्ति के पक्ष में सकारात्तक बनाता है तो वहीं रंगों का गलत चयन ग्रह नक्षत्रों को नकारात्मक रुप से प्रभावित करता है. ज्योतिषाचार्य डॉ पूजा भाटिया बताती हैं कि राशि चक्र और रंगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है.

आइए हम राशि चक्रों और रंगों के बीच के संबंध को इस तरह से जानते हैं. ज्योतिषाचार्य डॉ पूजा भाटिया के अनुसार मानव जीवन रंगों के बिना उदास और सूना है. अब राशि चक्र के अनुसार अपना भाग्यशाली रंग जानें और उसे अपने लिए उपयोग करें. अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह रंग पहनें जैसे अपनी शादी, परीक्षाओं और यहां तक कि अपने इंटरव्यू के लिए भी. इसके यही नहीं राशि चक्रानुसार रंगों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है आप उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

राशि चक्र के भाग्यशाली रंग

मेष राशि के लिए भाग्यशाली रंग

मेष राशि के लिए हरा और लाल रंग शुभ होता है. अग्नि तत्व के कारण लाल रंग मेष राशि वालों के लिए भाग्यशाली रंग है. लाल यह ठोस रंगों में से एक है। प्यार, खुशी और समृद्धि का लाल रंग प्रतीक है।

मेष राशि के संरक्षक ग्रह मंगल के लाल होने के कारण मैरून रंग भी भाग्यशाली होता हैं। मंगल के नियंत्रण में जो लाल रंग होता है, वह आक्रामकता का प्रतीक होता है। खासकर हर मंगलवार को लाल रंग पहनें, ये आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाएगा। मेष राशि वाले नीले, स्लेटी और काले और हरे रंग के प्रयोग से बचें.

वृषभ राशि के लिए भाग्यशाली रंग

वृषभ राशि वालों के लिए गुलाबी, क्रीम और सफेद रंग शुभ होता है। श्वेत मिश्रित रंग, नीला, आसमानी, जामुनी रंग अनुकूल हैं। सफेद रंग अपने मूल ग्रह शुक्र के कारण वृषभ राशि वालों के लिए शुभ है। इन पर नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को सफेद रंग बहुत अच्छी तरह से दूर कर सकता है। खासकर हर शुक्रवार को ये रंग पहनें, ये आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाएगा।

वृषभ राशि वाले लाल रंग से बचें।

मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली रंग

मिथुन राशि के लिए उनके संरक्षक ग्रह बुध के कारण हरा रंग शुभ माना जाता है। इस रंग के कपड़े पहनने से उन्नति और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हर बुधवार को अवश्य ही हरा रंग धारण करें। मिथुन राशि वाले लाल, पीला, नारंगी, श्वेत का प्रयोग कम करें।

कर्क के लिए भाग्यशाली रंग

कर्क वालों के लिए सफेद रंग के मोती और हल्के नीले रंग के मोती अच्छे रहते है। सफेद का अर्थ शुद्ध और सरल होता है। जीवन में नई शुरुआत का यह रंग प्रतीक है। हल्के सफेद रंग को इसके संरक्षक ग्रह, चंद्रमा और हल्के नीले रंग को पानी के लिए उत्तदायी माना गया है। हर सोमवार को आप सफेद ही धारण करें।

कर्क राशि वाले नीले, स्लेटी, हरे और काले रंग के प्रयोग से बचें।

सिंह राशि के लिए भाग्यशाली रंग

सिंह राशि वालों के लिए नारंगी और लाल रंग शुभ हैं। गोल्डन और पीले रंग सूर्य के लिए और चमकदार नारंगी रंग अग्नि तत्व का प्रतीक है जो उनके अंदर स्पष्टता से चमकता है। लाल, पीला, हरा , नारंगी, श्वेत, गुलाबी रंग अनुकूल हैं. खासकर रविवार के दिन लाल रंग अवश्य धारण करना चाहिए।

सिंह राशि वाले नीले और काले रंग से बचें।

कन्या राशि के लिए भाग्यशाली रंग

कन्या राशि के लोगों के लिए हरा रंग अच्छा होता है। कन्या राशि के लोगों के लिए यह फिरोजी रंग से लेकर गहरे हरे रंग तक, आसमानी, जामुनी रंग अनुकूल हैं। हरे रंग का श्रेय उनके शासक ग्रह बुध को जाता है। हरे रंग का इस्तेमाल लोगों के क्रोध को शांत करने के लिए भी किया जाता है। यह रंग विकास का भी प्रतीक है। आपको हर बुधवार को यह रंग को धारण करना चाहिए।

कन्या राशि वाले लाल, पीला, नारंगी, श्वेत, गुलाबी रंग का प्रयोग कम करें

तुला राशि के लिए भाग्यशाली रंग

तुला राशि वालों के लिए सफेद रंग, और ग्रे के सभी शेड् और हल्के ऑलिव रंग भाग्यशाली है। सफेद रंग, जिनमें प्राचीन सफेद और हल्का पीला सफेद रंग शामिल हैं, वह तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसका श्रेय शुक्र को जाता है। आपको हर शुक्रवार को यह रंग को पहनना चाहिए।

तुला राशि वाले नारंगी लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी से दूर रहें।

वृश्चिक के लिए भाग्यशाली रंग

वृश्चिक राशि वालों के लिए, लाल और मैरून रंग अच्छे हैं। लाल रंग और मैरून रंग के कपड़े पहनें। मंगल बहुत मजबूत हो तो गहरे लाल रंग से परहेज करें। आपको हर मंगलवार लाल और मैरून पहनना चाहिए।

वृश्चिक राशि वाले गहरे नीले और काला रंगों से बचें।

धनु राशि के लिए भाग्यशाली रंग

धनु राशि वालों के लिए पीला, लाल, नारंगी और कुछ हल्के पीले हैं। अग्नि तत्व के लिए अत्यधिक विशाल व गैसीय ग्रह बृहस्पति को इसके लिए धन्यवाद दें। पीला रंग बुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक होता है यह ज्ञान का भी रंग होता है। आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आपको प्रेरणा देता है। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनना अच्छा रहेगा।

तुला राशि वाले नीले, स्लेटी, हरे , काले ,भूरे रंग और मोतीमय सफेद रंग से दूर रहें।

मकर राशि के लिए भाग्यशाली रंग

मकर राशि वालों के लिए नीला और पीला-भूरा रंग अधिक लाभकारी होता है। यह रंग शनि और उनकी सांसारिक संरचना के लिए उत्तरदायी हैं। काला, आसमानी, जामुनी रंग अनुकूल हैं ! काला शक्ति का और आकर्षण का रंग है। लोग यह मानते हैं कि नीला रंग स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का रंग है। हर शनिवार यह रंग को पहनना चाहिए।

मकर राशि वाले लाल, पीला, नारंगी, गहरे हरे रंगों से बचें।

कुंभ के लिए भाग्यशाली रंग

कुंभ के लिए बैंगनी, और चमकीला गुलाबी रंग शुभ है। बैंगनी रंग बुद्धि, ऊंचे मूल्यों एवं सिद्धांतों का रंग है। यह जीवन में बढ़ोतरी का प्रतीक है। यह रंग जीवन में ढेर सारे सौभाग्य एवं धन भी लेकर आता है। इस राशि चक्र में शनि ग्रह है। हरा, श्वेत, नीला, स्लेटी, काला अनुकूल हैं ।

कुंभ राशि वाले ऐसी किसी भी चीज से बचें जिसमें लाल और पीले रंग के बीच का शेड्(नारंगी) हो। हर शनिवार यह रंग को पहनना चाहिए।



मीन राशि के लिए भाग्यशाली रंग

मीन राशि के शासक ग्रह बृहस्पति हैं इस कारण इनके लिए कुछ पीले या सुनहरे रंग रंग भाग्यशली होते हैं। लाल, भूरा, पीला, नारंगी,श्वेत, गुलाबी रंग अनुकूल हैं। इनके लिए ऑलिव ग्रीन रंग भी अच्छा है । अगर हो सके तो हर गुरुवार हल्का पीला रंग धारण करें। यह आपको लाभ पहुंचाएगा। मीन राशि वाले सफेद और हरे से बचें।