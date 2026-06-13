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उदयपुर में सनसनी, पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, पुलिस ने बीच में रुकवाया अंतिम संस्कार

Wife kills husband: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र अंतर्गत ओगणा थाना के भंवरिया गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शराब पीकर घर लौटे पति की पत्नी ने कथित तौर पर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी.

Edited byAnsh RajReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 13, 2026, 08:48 AM|Updated: Jun 13, 2026, 08:48 AM
उदयपुर में सनसनी, पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, पुलिस ने बीच में रुकवाया अंतिम संस्कार
Image Credit: Wife kills husband

Udaipur Crime News: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र के ओगणा थाना अंतर्गत भंवरिया गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की मौत को लेकर उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए शव का अंतिम संस्कार रुकवा दिया और जांच शुरू कर दी.

शादी समारोह से लौटने के बाद हुआ विवाद

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प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था. बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी.

ग्रामीणों के अनुसार विवाद के दौरान मारपीट की स्थिति बन गई. आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने अपने पति की पिटाई कर दी. घटना के बाद व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. हालांकि मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, इसका खुलासा अभी जांच के बाद ही हो सकेगा.

अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान पहुंची पुलिस

घटना के बाद परिजन मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच पुलिस को मामले की सूचना मिली. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को गंभीरता से लेते हुए ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को तत्काल रुकवा दिया.

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर झाड़ोल उपजिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी.

आरोपी पत्नी हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद होगा खुलासा

ओगणा थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है. शुरुआती आरोपों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस सभी तथ्यों और सबूतों की पड़ताल कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि व्यक्ति की मौत मारपीट के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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