उदयपुर में अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसी रही महिला, ढाई घंटे बाद दीवार तोड़कर मिली जिंदगी

Udaipur News: राजस्थान में उदयपुर के अमर विलास अपार्टमेंट में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया. न्यू आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित इस अपार्टमेंट में एक महिला करीब ढाई घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही. घटना सुबह करीब 8:20 बजे उस समय हुई, जब छठी मंजिल पर रहने वाली भाग्यश्री अपने बेटे का स्कूल आईकार्ड लौटाने के लिए नीचे जा रही थीं. उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में उलटी दिशा यानी ऊपर की ओर बढ़ने लगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Avinash jagnawat
Published: Dec 10, 2025, 09:49 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 09:49 AM IST

Udaipur News: उदयपुर के अमर विलास अपार्टमेंट में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया. न्यू आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित इस अपार्टमेंट में एक महिला करीब ढाई घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही. घटना सुबह करीब 8:20 बजे उस समय हुई, जब छठी मंजिल पर रहने वाली भाग्यश्री अपने बेटे का स्कूल आईकार्ड लौटाने के लिए नीचे जा रही थीं. उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में उलटी दिशा यानी ऊपर की ओर बढ़ने लगी.

भाग्यश्री के अनुसार, लिफ्ट अचानक इतनी तेज हुई कि सातवीं मंजिल की छत पर जाकर सीधे दीवार से जा टकराई. टक्कर के साथ ही लिफ्ट के भीतर लाइट, धूल और अन्य सामान टूटकर उन पर गिरने लगा. महिला ने शोर मचाकर मदद मांगी, लेकिन लिफ्ट अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर फंसने के कारण किसी तक आवाज नहीं पहुंची.

करीब ढाई घंटे तक अंदर फंसी रहने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों और टीम ने ड्रिल मशीन से दीवार तोड़कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. घटना से अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए.

लिफ्ट में फंसने पर क्या करें
अगर लिफ्ट में फंस जाएं तो सबसे पहले घबराने के बजाय शांत रहना सबसे जरूरी है. पैनिक होने से सांस फूल सकती है और स्थिति को संभालना और मुश्किल हो जाता है. इसके बाद तुरंत लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी अलार्म बटन दबाएँ. हर लिफ्ट में यह बटन होता है और इसके सक्रिय होते ही बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड या मेंटेनेंस स्टाफ तक आपकी स्थिति की सूचना पहुंच जाती है. कई लिफ्टों में कंट्रोल रूम से जुड़ा इंटरकॉम भी होता है, जिसका उपयोग करके आप सीधे मदद मांग सकते हैं.

आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सहायता मांगें
यदि लिफ्ट के अंदर मोबाइल नेटवर्क मिल रहा हो, तो सुरक्षा गार्ड, बिल्डिंग मैनेजर या आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सहायता मांगनी चाहिए. इस दौरान सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि लिफ्ट किसी भी क्षण फिर से चल सकती है और इससे गंभीर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. इसी तरह उछलना-कूदना या जोर से दीवारें थपथपाना भी लिफ्ट की स्थिरता को और प्रभावित कर सकता है.

अंदर हवा की कमी नहीं होती
अगर लिफ्ट अचानक झटका दे या असंतुलित लगे, तो दीवार का सहारा लेकर खड़े रहना या फर्श पर बैठ जाना बेहतर होता है, ताकि गिरने और चोट लगने का जोखिम कम हो जाए. कई लोग इस डर से घबरा जाते हैं कि लिफ्ट में हवा खत्म हो जाएगी, जबकि आधुनिक लिफ्टों में पर्याप्त वेंटिलेशन होता है और अंदर हवा की कमी नहीं होती. इसलिए शांत रहकर धीरे-धीरे सांस लें और अपनी ऊर्जा बचाएं.

बच्चों को अकेले लिफ्ट में न भेजें
सबसे अहम बात यह है कि बचाव दल के आने तक लिफ्ट के अंदर ही रहें. फायर ब्रिगेड या प्रशिक्षित टीम लिफ्ट को सुरक्षित तरीके से खोलती है, इसलिए बाहर निकलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है. इससे पहले, लिफ्ट का उपयोग करते समय भी सावधानी रखें. मेंटेनेंस स्टिकर देखें, असामान्य आवाज़ें या झटके महसूस हों तो लिफ्ट न लें, अत्यधिक भीड़ होने पर इंतजार करें, और बच्चों को अकेले लिफ्ट में न भेजें. ये छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं.

