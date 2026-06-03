/उदयपुर में डॉक्टर से मारपीट पर भड़के चिकित्सक, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तक काम बंद रखने का ऐलान

Udaipur News: उदयपुर के जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में आज चिकित्सकों का आक्रोश फूट पड़ा. मामले को लेकर शहर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज सभागार में चिकित्सकों की आईएमए के बैनर तले विभिन्न चिकित्सकीय संगठन और हॉस्पिटल संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजिय की गई.

इस बैठक में आव्हान किया गया कि जब तक चिकित्सकों को भय मुक्त वातावरण में कार्य करने का माहौल मिले. साथ ही जब तक मारपीट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कार्य को बंद रखा जाएगा. बैठक के बाद सभी चिकित्सक जिला कलेक्टरी पहुंचे. जहां एसपी से मुलाकात कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की.

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चिकित्सकों को भय मुक्त वातावरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई. वहीं पुलिस ने चिकित्सकों को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिया. आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

उदयपुर में जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हंगामे और डॉक्टर्स से मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को हिरासत में लिया.