उदयपुर ने फिर बढ़ाया भारत का मान, कॉनडे नास्ट की लिस्ट में भारत से अकेला शहर बना खूबसूरत ट्रैवल स्पॉट

World Best Destination Udaipur: कॉनडे नास्ट ट्रैवलर की इस प्रतिष्ठित सूची में दुनिया के 25 से अधिक मनमोहक पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है. इनमें तंजानिया का अरुशा, बारबाडोस का ईस्ट कोस्ट, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, पनामा का चिरिकी प्रांत, मोरक्को का फ़ेस, ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट रिवर, जापान का नाओशिमा और ज़िम्बाब्वे का विक्टोरिया फॉल्स जैसे मशहूर डेस्टिनेशन शामिल हैं.

संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम

उदयपुर को इस सूची में शामिल किए जाने का कारण इसका अद्भुत मिश्रण है. भारतीय संस्कृति, राजसी विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और विश्वस्तरीय अतिथि सत्कार. पिछोला और फतेहसागर झीलों से लेकर सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी और प्राचीन हवेलियों तक, यह शहर हर कोने में इतिहास और सौंदर्य की कहानी कहता है.

रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर

लेक पैलेस, ओबेरॉय उदयविलास, लीला पैलेस और ताज फतेह प्रकाश पैलेस जैसे हेरिटेज होटल्स ने उदयपुर को ग्लोबल रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन बना दिया है. बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के कई सितारों ने भी यहां अपनी ड्रीम वेडिंग का आयोजन किया है, जिससे उदयपुर की शाही छवि और मजबूत हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा

पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, उदयपुर का यह चयन भारत के पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि है. यह शहर न केवल पारंपरिक स्थापत्य और कला का जीवंत उदाहरण है, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी अग्रणी है. स्थानीय कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत और संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें की जा रही हैं.

घूमने का सबसे अच्छा समय

कॉनडे नास्ट ट्रैवलर की रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर घूमने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च तक माना गया है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और पर्यटक झीलों की सैर, नाव की सवारी, महलों के दर्शन और राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेने का आनंद उठा सकते हैं.

राजस्थान पर्यटन की खुशी

राजस्थान पर्यटन विभाग ने भी उदयपुर के चयन पर खुशी व्यक्त की है. विभाग का मानना है कि यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगी और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-