/महंगा iPhone निकालने के चक्कर में युवक की गई जान, कुएं में उतरा नहीं लौटा वापस

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में गोगुंदा थाना क्षेत्र के जोधावतों की भागल मारुवास गांव में एक दर्दनाक हादसे में युवक की जान चली गई. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी कुलदीप सिंह के परिवार में हाल ही में मौत होने के बाद वे अपने परिजनों के साथ गांव के एक कुएं पर गए थे. इसी दौरान कुलदीप सिंह का महंगा आईफोन अचानक बिना मुंडेर वाले गहरे कुएं में गिर गया.

मोबाइल को बाहर निकालने के लिए कुलदीप सिंह पिता शंकर सिंह ने मचीन्द निवासी केशूलाल गमेती को बुलाया. बताया जा रहा है कि केशूलाल दो बार कुएं में उतरकर मोबाइल निकालने का प्रयास कर बाहर आ गया था.

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इस दौरान मृतक के पुत्र रूपलाल गमेती ने कुएं की अधिक गहराई होने के चलते तीसरी बार नीचे नहीं उतरने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद केशूलाल तीसरी बार कुएं में उतरा और फिर वापस बाहर नहीं निकल पाया.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण और गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

इधर मृतक के परिजन पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए मुआवजे की मांग पर अड़ गए. साथ ही परिजनों ने युवक को कुएं में उतरने के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

