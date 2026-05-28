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महंगा iPhone निकालने के चक्कर में युवक की गई जान, कुएं में उतरा नहीं लौटा वापस

Udaipur News: उदयपुर में गोगुंदा थाना क्षेत्र के जोधावतों की भागल मारुवास गांव में एक दर्दनाक हादसे में युवक की जान चली गई. इसी दौरान कुलदीप सिंह का महंगा आईफोन अचानक बिना मुंडेर वाले गहरे कुएं में गिर गया.

Edited byAman SinghReported byAvinash jagnawat
Published: May 28, 2026, 02:03 PM|Updated: May 28, 2026, 02:03 PM
महंगा iPhone निकालने के चक्कर में युवक की गई जान, कुएं में उतरा नहीं लौटा वापस
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में गोगुंदा थाना क्षेत्र के जोधावतों की भागल मारुवास गांव में एक दर्दनाक हादसे में युवक की जान चली गई. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी कुलदीप सिंह के परिवार में हाल ही में मौत होने के बाद वे अपने परिजनों के साथ गांव के एक कुएं पर गए थे. इसी दौरान कुलदीप सिंह का महंगा आईफोन अचानक बिना मुंडेर वाले गहरे कुएं में गिर गया.

मोबाइल को बाहर निकालने के लिए कुलदीप सिंह पिता शंकर सिंह ने मचीन्द निवासी केशूलाल गमेती को बुलाया. बताया जा रहा है कि केशूलाल दो बार कुएं में उतरकर मोबाइल निकालने का प्रयास कर बाहर आ गया था.

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इस दौरान मृतक के पुत्र रूपलाल गमेती ने कुएं की अधिक गहराई होने के चलते तीसरी बार नीचे नहीं उतरने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद केशूलाल तीसरी बार कुएं में उतरा और फिर वापस बाहर नहीं निकल पाया.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण और गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

इधर मृतक के परिजन पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए मुआवजे की मांग पर अड़ गए. साथ ही परिजनों ने युवक को कुएं में उतरने के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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