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उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

Udaipur Accident: उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा के जेलानी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. हादसे में कार सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byAvinash jagnawat
Published: Jul 19, 2026, 08:58 AM|Updated: Jul 19, 2026, 08:58 AM
उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत
Image Credit: Road Accident:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Road Accident: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे स्थित जेलानी के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक एवं युवती की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए.


पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया राहत अभियान

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हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से क्षतिग्रस्त कार में फंसे दोनों शवों को बाहर निकाला गया. इसके बाद शवों को स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए.


मृतकों की पहचान नहीं, ट्रेलर चालक हिरासत में

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले युवक और युवती की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है. उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिजनों को सूचना दी जा सके. वहीं, पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या अन्य किसी वजह से हुआ. पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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