/उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

Road Accident: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे स्थित जेलानी के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक एवं युवती की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए.



पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया राहत अभियान

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हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से क्षतिग्रस्त कार में फंसे दोनों शवों को बाहर निकाला गया. इसके बाद शवों को स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए.



मृतकों की पहचान नहीं, ट्रेलर चालक हिरासत में

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले युवक और युवती की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है. उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिजनों को सूचना दी जा सके. वहीं, पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या अन्य किसी वजह से हुआ. पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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