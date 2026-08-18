Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /मर्डर से दहला राजसमंद, युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में तोड़ा दम

मर्डर से दहला राजसमंद, युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में तोड़ा दम

Rajsamand Murder: राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के धर्मेश पुरी इलाके में चाकू के हमले में घायल युवक सूरज मीणा की अजमेर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 18, 2026, 10:19 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 10:19 AM IST
मर्डर से दहला राजसमंद, युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में तोड़ा दम
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. धर्मेश पुरी इलाके में चाकू घोंपकर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल सूरज मीणा ने अजमेर के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.


गंभीर हालत में अजमेर अस्पताल ले जाया गया
जानकारी के अनुसार, सूरज मीणा पर चाकू से हमला किया गया था. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अजमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. सूरज की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाना शुरू किया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि हमला किन परिस्थितियों में हुआ और वारदात के पीछे क्या वजह रही.

Add Zee News as a Preferred Source


सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर थाना अधिकारी दिलीप खदाव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने घटनास्थल से जुड़ी जानकारी जुटाई और आसपास के लोगों से पूछताछ की. वारदात के बाद आरोपी के मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब आरोपी तक पहुंचने के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है. साथ ही घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है.


दोनों डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले
पुलिस के अनुसार, घटना से जुड़े दोनों युवक डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बताया गया है कि दोनों भीम में मृतक के पिता के साथ एक किराए के मकान में रहते थे. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस दोनों के आपसी संबंधों और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. हालांकि, अभी तक हत्या की वजह को लेकर पुलिस की ओर से कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है.


आरोपी की तलाश तेज, कारणों की जांच जारी
युवक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है. पुलिस की जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चाकू से हमला किस विवाद या परिस्थिति में हुआ. घटनास्थल और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.


फिलहाल इस मामले में पुलिस का मुख्य फोकस फरार आरोपी को पकड़ने और वारदात की पूरी वजह सामने लाने पर है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

उदयपुर में दो दिन से लापता था वृद्ध दंपति, घर से आ रही थी बदबू, संदूक में मिले शव

रील की खुमारी बनी मौत की वजह, "फस्ट हम, फस्ट हम" के चक्कर में दोस्त ने मारी गोली

बहरोड़ में उपसरपंच के पति हत्याकांड का बड़ा खुलासा, इसलिए की गई उद्देश्य यादव की हत्या, 3 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
crime news
Rajasthan Crime News
Udaipur News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मर्डर से दहला राजसमंद, युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में तोड़ा दम
2
3
4
5