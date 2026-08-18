/मर्डर से दहला राजसमंद, युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में तोड़ा दम

Rajasthan Crime News: राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. धर्मेश पुरी इलाके में चाकू घोंपकर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल सूरज मीणा ने अजमेर के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.



गंभीर हालत में अजमेर अस्पताल ले जाया गया

जानकारी के अनुसार, सूरज मीणा पर चाकू से हमला किया गया था. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अजमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. सूरज की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाना शुरू किया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि हमला किन परिस्थितियों में हुआ और वारदात के पीछे क्या वजह रही.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर थाना अधिकारी दिलीप खदाव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने घटनास्थल से जुड़ी जानकारी जुटाई और आसपास के लोगों से पूछताछ की. वारदात के बाद आरोपी के मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब आरोपी तक पहुंचने के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है. साथ ही घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है.



दोनों डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले

पुलिस के अनुसार, घटना से जुड़े दोनों युवक डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बताया गया है कि दोनों भीम में मृतक के पिता के साथ एक किराए के मकान में रहते थे. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस दोनों के आपसी संबंधों और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. हालांकि, अभी तक हत्या की वजह को लेकर पुलिस की ओर से कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है.



आरोपी की तलाश तेज, कारणों की जांच जारी

युवक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है. पुलिस की जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चाकू से हमला किस विवाद या परिस्थिति में हुआ. घटनास्थल और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.



फिलहाल इस मामले में पुलिस का मुख्य फोकस फरार आरोपी को पकड़ने और वारदात की पूरी वजह सामने लाने पर है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

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