/उदयपुर में ‘तालिबानी सजा’ युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल

Saira Viral Video: राजस्थान के उदयपुर जिले से एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में एक युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो करीब दो महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन बुधवार को इसके सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें डिटेन किया है.



वायरल वीडियो में कुछ ग्रामीण एक युवक को पेड़ पर रस्सी के सहारे उल्टा लटकाए हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान युवक की पिटाई किए जाने का भी आरोप है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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शराबबंदी का नियम तोड़ने पर समाज ने बुलाई बैठक

सायरा थानाधिकारी कानाराम सिरवी के अनुसार घटना 12 मई की है. कमोल गांव निवासी चुनाराम गमेती ने कथित तौर पर शराब के नशे में अपने पिता के साथ मारपीट की थी. बताया जा रहा है कि इस घटना के अगले दिन समाज के कुछ लोगों ने मामले को लेकर भील बस्ती में सामाजिक बैठक बुलाई.



पुलिस के मुताबिक समाज में शराबबंदी का नियम लागू होने की बात कही गई है. आरोप है कि चुनाराम ने शराब का सेवन कर इस नियम को तोड़ा था. इसी को लेकर बैठक में युवक के खिलाफ कथित तौर पर सामाजिक स्तर पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया.



11 हजार रुपये का जुर्माना, फिर दी अमानवीय सजा

आरोप है कि समाज की बैठक में चुनाराम गमेती पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद कुछ लोगों ने युवक के एक पैर में रस्सी बांध दी और उसे पेड़ पर उल्टा लटका दिया. युवक को उल्टा लटकाने के बाद उसकी पिटाई की गई.



इस पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. हालांकि, घटना के समय वीडियो सामने नहीं आया था. करीब दो महीने बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया.



दो महीने बाद सामने आया वीडियो, पुलिस ने लिया एक्शन

युवक के साथ हुई कथित बर्बरता का वीडियो सामने आते ही सायरा थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने वायरल वीडियो और घटना से जुड़ी जानकारी के आधार पर जांच शुरू की. थानाधिकारी कानाराम सिरवी ने बताया कि अमानवीय कृत्य में शामिल 11 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है.



पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो में नजर आ रहे लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है.



सोशल मीडिया पर घटना को लेकर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ग्रामीण स्तर पर इस तरह की कथित सजा दिए जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. किसी व्यक्ति को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटने के दृश्य को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने और युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है.



फिलहाल सायरा थाना पुलिस ने 11 लोगों को डिटेन कर जांच आगे बढ़ा दी है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के दौरान मौके पर कौन-कौन मौजूद था और युवक की पिटाई में किन लोगों की सक्रिय भूमिका रही. जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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