AI अनुभव बदलने नहीं, उसके Relevance नए सिरे से परिभाषित करने आया है

'Beyond AI CVs & JDs with LinkedIn' के आखिरी एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि AI-powered work environment में professionals कैसे खुद को relevant बनाए रख सकते हैं. नए skills सीखने से लेकर पुरानी आदतों को unlearn करने तक, authentic profiles बनाने और purpose के साथ connect करने तक-यह बातचीत दिखाती है कि अलग-अलग generations के professionals AI के दौर में अपने careers कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. Zee Media की Gitanjli के साथ इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं Ruchee Anand, APAC VP – Talent & Learning Solutions, LinkedIn और Sanjeev Jain, Chief Operating Officer, Wipro, जो AI के दौर में skills, mindset और leadership पर practical insights साझा करेंगे.