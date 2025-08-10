Banswara News: पहले पी शराब फिर दुकान में की जमकर तोड़फोड़, मारपीट का वीडियो वायरल

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के गढ़ी परतापुर कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज वाहन ओवरटेक करने को लेकर कुछ युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और एक दुकान में तोड़फोड़ की. बताया जा रहा है कि तीन से चार युवक शराब के नशे में थे और उन्होंने युवक को कड़े से मारा और दुकान में तोड़फोड़ की. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवकों की करतूत साफ देखी जा सकती है. घायल युवक को परिजनों ने चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार कराकर छुट्टी दे दी गई. अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है. यह घटना गढ़ी थाने के आशापुरा मोड़ की बताई जा रही है.