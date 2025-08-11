MLA Ravindra Bhati Viral Video: बाड़मेर के निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ग्रामीणों के साथ बातचीत कर रहे हैं. एक ग्रामीण ने जब उन्हें कोई समस्या बताई, तो विधायक ने तहसीलदार और कलेक्टर को कमरे में बंद करने की बात कही. विधायक का कहना है कि अधिकारियों को टाइट करना जरूरी है, नहीं तो वे नौकरी खा जाएंगे. इस तरह के बयान की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है, और लोग इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत बता रहे हैं. हालांकि, ज़ी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.