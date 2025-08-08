Bhilwara Video: थाने से बाहर निकलते हुए युवक ने बनाई रील, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बनाई रेल, अब लाला जी मांग रहे माफी...

Bhilwara Video: भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक कन्हैयालाल को थाने में रील बनाना भारी पड़ गया. कुछ दिन पहले वह किसी काम से थाने आया था और निकलते समय बाहर खड़े होकर रील बनाई. इस रील में उसने भीलवाड़ा की एक गैंग का इशारा भी किया और फिर इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया. सोशल मीडिया पर रील वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और युवक को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद कन्हैयालाल ने अपनी गलती स्वीकार की और लोगों से माफी मांगी. उसने कहा कि यह उसकी भूल थी और वह अब कभी ऐसा काम नहीं करेगा. साथ ही, उसने अपील की कि पब्लिसिटी के लिए कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे कानून का उल्लंघन हो और खुद मुश्किल में फंसना पड़े. पुलिस ने चेतावनी देकर युवक को छोड़ दिया.