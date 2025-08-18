Zee Rajasthan
Jaipur News: गंदगी और अतिक्रमण देख भड़कीं निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल, यूपी स्टाइल में लगाई क्लास, वीडियो वायरल

Ansh Raj | Aug 18, 2025, 12:08

Jaipur News:  जयपुर की सड़कों पर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने अपने यूपी स्टाइल तेवर दिखाते हुए हसनपुरा में देर रात सर्जिकल स्ट्राइक की. नॉनवेज दुकानों के सड़क तक अतिक्रमण और गंदगी देखकर भड़कीं कमिश्नर ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "अतिक्रमण करते-करते एक दिन सड़क पार कर घर तक पहुंच जाओगे. बुजुर्ग और बच्चे सड़क पर कहां चलें? तुम्हारे प्रॉफिट के लिए शहर को बिगड़ने नहीं दूंगी." गंदगी फैलाने वालों और डस्टबिन हटाने वाले होटल संचालकों को खरी-खरी सुनाते हुए निगम अफसरों को निर्देश दिए कि भारी चालान ठोंके और नजर रखें. कमिश्नर की सख्ती से हटवाड़ा रोड पर नॉनवेज दुकानदारों में हड़कंप मच गया. उनकी बेबाक और सख्त कार्रवाई से जनता के बीच यूपी स्टाइल कमिश्नर की छवि बनी है.

 

दौसा में छात्र ने बनाया रेस्क्यू ड्रोन, देखें वीडियो
Dungarpur News: मारपीट व धमकाने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, बदमाशों ने कान पकड़कर मांगी माफी
Jaipur News: जयपुर में दबंगई की हदें पार, स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या का वीडियो वायरल
ट्रक पर खड़े होकर रील बना रहा था युवक, पुलिस ने लिया आड़े हाथ, देखें वीडियो
अस्पताल में ऑन ड्यूटी चिकित्सा कर्मियों ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल, Watch Video
Jaisalmer: सरकारी जमीन के विवाद में मचा खूनी तांडव! एक व्यक्ति की मौत व तीन लोग घायल
Chittorgarh: धरणीधर जयंती पर बेगूं में भक्ति की बहार, विधायक भी भजनों पर थिरके, देखें वीडियो
स्कूल में पहुंचकर परिजनों ने कर दी शिक्षक की पिटाई, देखें वीडियो
उल्टा तिरंगा लेकर चले मंत्री हेमंत मीणा! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Pali News: महिला और 2 साल की बेटी को घर से निकाला बाहर, छत पर चढ़कर फेंके ताबड़तोड़ पत्थर, वीडियो वायरल
शिकार करने जा रहा पैंथर कुएं में फंसा, रेस्क्यू टीम ने जाल डालकर निकाला बाहर
Khairthal: यूटर्न लेते ही बरसी लाठियां! भिवाड़ी में दबंगई का खौफनाक वीडियो आया सामने

सीएम भजनलाल ने फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा मिशन को दी रफ्तार

यू टर्न लेने पर भड़क पड़े बदमाश, युवक पर बरसाए लाठी,डंडे और पत्थर, Watch Video
Snake Video: घर में खड़ी बाइक में छिपा 5 फीट लंबा सांप, घरवालों के उड़े होश - देखें वीडियो
Bull Fight Video: करौली में कोर्ट के सामने सड़क गोवंशों में हुई WWE! देखें वायरल वीडियो
Viral Video: सिरोही में भूखा दिखा भालू का परिवार! खाने के लिए कर दिया ये काम - देखें वीडियो
लालबाग में दिनदहाड़े गैंगवार! 12 बदमाशों ने लाठी-सरिया से बरसाया कहर

बीच सड़क लोगों ने युवक पर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल

टंकी में पानी पीता पैंथर कैमरे में हुआ कैद, खूबसूरत वीडियो वायरल

महिला का फोन छीनना युवक को पड़ा भारी, वायरल हुआ वीडियो, Watch Video

मुंबई में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन, डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया उद्घाटन

बिना रुके ASI ने बुजुर्ग पर बरसाई सैकड़ों लाठियां, खाकी को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल

Jodhpur News: जोधपुर में पति-पत्नी पर जानलेवा हमला, होटल में तोड़फोड़ कर गैस सिलेंडर में आग लगाकर...

Ravindra Bhati Viral Video: कलेक्टर-एसपी को कमरे में करेंगे बंद, टाइट करना जरूरी नहीं तो...'खा जाएंगे नौकरी'... रविन्द्र सिंह भाटी का वीडियो वायरल

गांव में भालुओं को देख लोगों में मची भगदड़, देखें वीडियो

Leopard Viral Video: महिला ने जंगली जानवर के साथ मनाया रक्षा बंधन, तेंदुए को राखी बांधते हुए का वीडियो वायरल

चोर के हाथ-पैर बांधकर लोगों ने की पिटाई, वीडियो वायरल, Watch Video

Snake Viral Video: 7 फीट लंबा सांप देखकर परिवार वालों के उड़े होश! देखें वीडियो

