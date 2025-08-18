Jaipur News: गंदगी और अतिक्रमण देख भड़कीं निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल, यूपी स्टाइल में लगाई क्लास, वीडियो वायरल

Jaipur News: जयपुर की सड़कों पर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने अपने यूपी स्टाइल तेवर दिखाते हुए हसनपुरा में देर रात सर्जिकल स्ट्राइक की. नॉनवेज दुकानों के सड़क तक अतिक्रमण और गंदगी देखकर भड़कीं कमिश्नर ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "अतिक्रमण करते-करते एक दिन सड़क पार कर घर तक पहुंच जाओगे. बुजुर्ग और बच्चे सड़क पर कहां चलें? तुम्हारे प्रॉफिट के लिए शहर को बिगड़ने नहीं दूंगी." गंदगी फैलाने वालों और डस्टबिन हटाने वाले होटल संचालकों को खरी-खरी सुनाते हुए निगम अफसरों को निर्देश दिए कि भारी चालान ठोंके और नजर रखें. कमिश्नर की सख्ती से हटवाड़ा रोड पर नॉनवेज दुकानदारों में हड़कंप मच गया. उनकी बेबाक और सख्त कार्रवाई से जनता के बीच यूपी स्टाइल कमिश्नर की छवि बनी है.