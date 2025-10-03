रावण दहन देख बिदका हाथी, गजराज के तांडव से मैदान में मची भगदड़

Kota Elephant Viral Video: जयपुर के दशहरे मैदान में रावण दहन के दौरान एक भयावह घटना सामने आई, जब एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया. यह हादसा तब हुआ जब मेघनाथ के पुतले के दहन के समय हुई तेज आतिशबाजी की आवाज से हाथी घबरा गया और अनियंत्रित हो उठा. इससे मैदान में मौजूद लाखों की भीड़ में अफरा-तफरी मच गई, और लोग हाथी से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. हालांकि, प्रशासन और मौके पर तैनात महावतों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समय रहते हाथी को काबू कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. यह घटना दशहरे उत्सव के दौरान सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाती है.