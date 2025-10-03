Zee Rajasthan
mobile app

Videos

Video ThumbnailVideo Thumbnail

रावण दहन देख बिदका हाथी, गजराज के तांडव से मैदान में मची भगदड़

Ansh Raj | Oct 03, 2025, 09:56 AM

Kota Elephant Viral Video:  जयपुर के दशहरे मैदान में रावण दहन के दौरान एक भयावह घटना सामने आई, जब एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया. यह हादसा तब हुआ जब मेघनाथ के पुतले के दहन के समय हुई तेज आतिशबाजी की आवाज से हाथी घबरा गया और अनियंत्रित हो उठा. इससे मैदान में मौजूद लाखों की भीड़ में अफरा-तफरी मच गई, और लोग हाथी से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. हालांकि, प्रशासन और मौके पर तैनात महावतों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समय रहते हाथी को काबू कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. यह घटना दशहरे उत्सव के दौरान सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाती है.

 

More Videos

रावण दहन देख बिदका हाथी, गजराज के तांडव से मैदान में मची भगदड़
1:40

रावण दहन देख बिदका हाथी, गजराज के तांडव से मैदान में मची भगदड़

बाजरे के खेत में छुपकर बैठा था अजगर, ग्रामीणों की पड़ी नजर तो... Watch Video
0:58

बाजरे के खेत में छुपकर बैठा था अजगर, ग्रामीणों की पड़ी नजर तो... Watch Video

पोखरण की रणभूमि में गूंजा भारतीय सेना का फायरपावर, देखकर दहल गई दुश्मनों की रूह!
0:41

पोखरण की रणभूमि में गूंजा भारतीय सेना का फायरपावर, देखकर दहल गई दुश्मनों की रूह!

उदयपुर में फिल्मी ड्रामा! पति के सामने पत्नी को जबरन उठा ले गए पीहर वाले - देखें वीडियो
1:14

उदयपुर में फिल्मी ड्रामा! पति के सामने पत्नी को जबरन उठा ले गए पीहर वाले - देखें वीडियो

घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, Video सोशल मीडिया पर वायरल
0:29

घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, Video सोशल मीडिया पर वायरल

ट्रेन में महिलाओं ने युवक की जमकर की पिटाई, Video Viral
1:48

ट्रेन में महिलाओं ने युवक की जमकर की पिटाई, Video Viral

Viral Video: तेजाजी शोभायात्रा में भोपा का करतब, काले नाग के साथ पिया दूध, वीडियो सोशल में मीडिया पर वायरल
0:18

Viral Video: तेजाजी शोभायात्रा में भोपा का करतब, काले नाग के साथ पिया दूध, वीडियो सोशल में मीडिया पर वायरल

मौत के मुंह से बाहर निकला युवक! सेना ने ड्रोन की मदद से किया सबसे रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन - देखें वीडियो
3:01

मौत के मुंह से बाहर निकला युवक! सेना ने ड्रोन की मदद से किया सबसे रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन - देखें वीडियो

जेल से फिर रिहा होकर गरजे नरेश मीणा, सुने इस बार क्या कहा, Watch Video
3:56

जेल से फिर रिहा होकर गरजे नरेश मीणा, सुने इस बार क्या कहा, Watch Video

पूर्व मंत्री गुढा ने की मनमानी, चुपचाप खड़ी रही पुलिस, लोगों ने कसा तंज - देखें वायरल वीडियो
0:48

पूर्व मंत्री गुढा ने की मनमानी, चुपचाप खड़ी रही पुलिस, लोगों ने कसा तंज - देखें वायरल वीडियो

Jodhpur Video: महिलाओं पर चढ़ाई JCB, वीडियो वायरल
0:10

Jodhpur Video: महिलाओं पर चढ़ाई JCB, वीडियो वायरल

जयपुर का मानबाग बना दरिया, दिल्ली हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, देखें वीडियो
0:24

जयपुर का मानबाग बना दरिया, दिल्ली हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, देखें वीडियो

ऐसा गणपति आपने पहले नहीं देखा होगा! जोधपुर की प्रतिमा सोशल मीडिया पर छाई
0:52

ऐसा गणपति आपने पहले नहीं देखा होगा! जोधपुर की प्रतिमा सोशल मीडिया पर छाई

मूसलाधार बारिश का कहर! स्कूल के चारों ओर जलभराव, वीडियो वायरल
1:22

मूसलाधार बारिश का कहर! स्कूल के चारों ओर जलभराव, वीडियो वायरल

चित्तौड़गढ़ में पैंथर का आतंक! देखिए वायरल वीडियो में दहशत का मंजर
0:41

चित्तौड़गढ़ में पैंथर का आतंक! देखिए वायरल वीडियो में दहशत का मंजर

ओसियां रेलवे अंडरब्रिज में फंसी स्कॉर्पियो! देखिए कैसे ग्रामीणों ने युवाओं की जान बचाई
0:22

ओसियां रेलवे अंडरब्रिज में फंसी स्कॉर्पियो! देखिए कैसे ग्रामीणों ने युवाओं की जान बचाई

पानी में डूबा श्मशान घाट! कंधों पर अर्थी उठा बहते पानी से गुजरे ग्रामीण
0:56

पानी में डूबा श्मशान घाट! कंधों पर अर्थी उठा बहते पानी से गुजरे ग्रामीण

राजस्थान का संगीत जापान में छाया! PM मोदी के स्वागत में गाया 'पधारो म्हारे देस' - Video
0:45

राजस्थान का संगीत जापान में छाया! PM मोदी के स्वागत में गाया 'पधारो म्हारे देस' - Video

चीखती रही युवती, तमाशबीन बने रहे लोग..! वायरल वीडियो से फैली सनसनी
1:10

चीखती रही युवती, तमाशबीन बने रहे लोग..! वायरल वीडियो से फैली सनसनी

चलती बस के कांच पर दिखा किंग कोबरा, देखते ही ड्राइवर के छूटे पसीने, देखें वीडियो
0:21

चलती बस के कांच पर दिखा किंग कोबरा, देखते ही ड्राइवर के छूटे पसीने, देखें वीडियो

सिरोही में भालू का आतंक! घरों के पास घूमते देख लोगों में खौफ
1:21

सिरोही में भालू का आतंक! घरों के पास घूमते देख लोगों में खौफ

दूदू भाजपा खेमे में आंतरिक कलह! मारपीट का वीडियो वायरल, डिप्टी सीएम तक पहुंचा मामला
1:22

दूदू भाजपा खेमे में आंतरिक कलह! मारपीट का वीडियो वायरल, डिप्टी सीएम तक पहुंचा मामला

जंगल से निकलकर बीच रोड पर आया अजगर, राहगीरों में फैली दहशत, देखें वीडियो
0:59

जंगल से निकलकर बीच रोड पर आया अजगर, राहगीरों में फैली दहशत, देखें वीडियो

क्या गाय या बैल को कभी शराब पीते देखा है? वीडियो देख रह जाएंगे दंग
0:58

क्या गाय या बैल को कभी शराब पीते देखा है? वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Viral Video: तेज रफ्तार कार ने गौसेवकों को कुचला, लाइव वीडियो वायरल
0:14

Viral Video: तेज रफ्तार कार ने गौसेवकों को कुचला, लाइव वीडियो वायरल

उफनती बनास नदी में गोवंश को धकेला! दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
1:22

उफनती बनास नदी में गोवंश को धकेला! दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

बारिश का कहर! मौत की सीढ़ियों के सहारे रास्ता पार कर रहे हैं दो गांवों के लोग - देखें वीडियो
0:50

बारिश का कहर! मौत की सीढ़ियों के सहारे रास्ता पार कर रहे हैं दो गांवों के लोग - देखें वीडियो

उदयपुर में गाय जैसे सड़क पर बैठा दिखा पैंथर, लोगों के देखते ही उडे़ होश! देखें वीडियो
0:27

उदयपुर में गाय जैसे सड़क पर बैठा दिखा पैंथर, लोगों के देखते ही उडे़ होश! देखें वीडियो

Viral Video: नागौर में धड़ाम से गिरा मकान, देखें खौफनाक वायरल वीडियो
0:24

Viral Video: नागौर में धड़ाम से गिरा मकान, देखें खौफनाक वायरल वीडियो

Viral Video: सीकर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने गुस्से में डॉक्टर को मारा थप्पड़ - देखें वीडियो
0:32

Viral Video: सीकर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने गुस्से में डॉक्टर को मारा थप्पड़ - देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

रावण दहन देख बिदका हाथी, गजराज के तांडव से मैदान में मची भगदड़
1:40

रावण दहन देख बिदका हाथी, गजराज के तांडव से मैदान में मची भगदड़

बाजरे के खेत में छुपकर बैठा था अजगर, ग्रामीणों की पड़ी नजर तो... Watch Video
0:58

बाजरे के खेत में छुपकर बैठा था अजगर, ग्रामीणों की पड़ी नजर तो... Watch Video

पोखरण की रणभूमि में गूंजा भारतीय सेना का फायरपावर, देखकर दहल गई दुश्मनों की रूह!
0:41

पोखरण की रणभूमि में गूंजा भारतीय सेना का फायरपावर, देखकर दहल गई दुश्मनों की रूह!

उदयपुर में फिल्मी ड्रामा! पति के सामने पत्नी को जबरन उठा ले गए पीहर वाले - देखें वीडियो
1:14

उदयपुर में फिल्मी ड्रामा! पति के सामने पत्नी को जबरन उठा ले गए पीहर वाले - देखें वीडियो

घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, Video सोशल मीडिया पर वायरल
0:29

घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, Video सोशल मीडिया पर वायरल

ट्रेन में महिलाओं ने युवक की जमकर की पिटाई, Video Viral
1:48

ट्रेन में महिलाओं ने युवक की जमकर की पिटाई, Video Viral

Viral Video: तेजाजी शोभायात्रा में भोपा का करतब, काले नाग के साथ पिया दूध, वीडियो सोशल में मीडिया पर वायरल
0:18

Viral Video: तेजाजी शोभायात्रा में भोपा का करतब, काले नाग के साथ पिया दूध, वीडियो सोशल में मीडिया पर वायरल

मौत के मुंह से बाहर निकला युवक! सेना ने ड्रोन की मदद से किया सबसे रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन - देखें वीडियो
3:01

मौत के मुंह से बाहर निकला युवक! सेना ने ड्रोन की मदद से किया सबसे रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन - देखें वीडियो

जेल से फिर रिहा होकर गरजे नरेश मीणा, सुने इस बार क्या कहा, Watch Video
3:56

जेल से फिर रिहा होकर गरजे नरेश मीणा, सुने इस बार क्या कहा, Watch Video

पूर्व मंत्री गुढा ने की मनमानी, चुपचाप खड़ी रही पुलिस, लोगों ने कसा तंज - देखें वायरल वीडियो
0:48

पूर्व मंत्री गुढा ने की मनमानी, चुपचाप खड़ी रही पुलिस, लोगों ने कसा तंज - देखें वायरल वीडियो

Jodhpur Video: महिलाओं पर चढ़ाई JCB, वीडियो वायरल
0:10

Jodhpur Video: महिलाओं पर चढ़ाई JCB, वीडियो वायरल

जयपुर का मानबाग बना दरिया, दिल्ली हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, देखें वीडियो
0:24

जयपुर का मानबाग बना दरिया, दिल्ली हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, देखें वीडियो

ऐसा गणपति आपने पहले नहीं देखा होगा! जोधपुर की प्रतिमा सोशल मीडिया पर छाई
0:52

ऐसा गणपति आपने पहले नहीं देखा होगा! जोधपुर की प्रतिमा सोशल मीडिया पर छाई

मूसलाधार बारिश का कहर! स्कूल के चारों ओर जलभराव, वीडियो वायरल
1:22

मूसलाधार बारिश का कहर! स्कूल के चारों ओर जलभराव, वीडियो वायरल

चित्तौड़गढ़ में पैंथर का आतंक! देखिए वायरल वीडियो में दहशत का मंजर
0:41

चित्तौड़गढ़ में पैंथर का आतंक! देखिए वायरल वीडियो में दहशत का मंजर

ओसियां रेलवे अंडरब्रिज में फंसी स्कॉर्पियो! देखिए कैसे ग्रामीणों ने युवाओं की जान बचाई
0:22

ओसियां रेलवे अंडरब्रिज में फंसी स्कॉर्पियो! देखिए कैसे ग्रामीणों ने युवाओं की जान बचाई

पानी में डूबा श्मशान घाट! कंधों पर अर्थी उठा बहते पानी से गुजरे ग्रामीण
0:56

पानी में डूबा श्मशान घाट! कंधों पर अर्थी उठा बहते पानी से गुजरे ग्रामीण

राजस्थान का संगीत जापान में छाया! PM मोदी के स्वागत में गाया 'पधारो म्हारे देस' - Video
0:45

राजस्थान का संगीत जापान में छाया! PM मोदी के स्वागत में गाया 'पधारो म्हारे देस' - Video

चीखती रही युवती, तमाशबीन बने रहे लोग..! वायरल वीडियो से फैली सनसनी
1:10

चीखती रही युवती, तमाशबीन बने रहे लोग..! वायरल वीडियो से फैली सनसनी

चलती बस के कांच पर दिखा किंग कोबरा, देखते ही ड्राइवर के छूटे पसीने, देखें वीडियो
0:21

चलती बस के कांच पर दिखा किंग कोबरा, देखते ही ड्राइवर के छूटे पसीने, देखें वीडियो