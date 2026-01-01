नए साल पर राजस्थानी तड़के में सुनिए ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’, बार-बार सुनने को होंगे मजबूर

Rajasthani Viral Video: नए साल 2026 की शुरुआत देशी राजस्थानी कलाकारों की सुरीली आवाज़ के साथ बेहद खास हो गई है. राजस्थानी कलाकारों ने मशहूर दोस्ती गीत ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’ को अपने देसी अंदाज़ में गाकर पेश किया है, जो सुनने वालों के दिल को सीधे छू रहा है. सरल संगीत, भावनात्मक आवाज़ और दोस्ती की सच्ची भावना से भरा यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से पसंद किया जा रहा है. लोग इसे दोस्ती की मिसाल बताते हुए खूब शेयर कर रहे हैं. नए साल पर यह गीत दोस्ती, अपनापन और रिश्तों की मिठास का खूबसूरत संदेश दे रहा है. वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर विनोद भोजक नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

