Jaipur News: जयपुर में दबंगई की हदें पार, स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या का वीडियो वायरल

Jaipur News: जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में एक युवक की हत्या के मामले में एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में स्कॉर्पियो सवार बदमाश ब्रेजा कार में तोड़फोड़ करते और लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और लोग इसे भाजपा पार्षद की गाड़ी बता रहे हैं. हालांकि, पुलिस के पास अभी तक गाड़ी के मालिक की पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में दिख रहा है कि बदमाशों ने युवक को स्कॉर्पियो से कुचल दिया और मौके से फरार हो गए. घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे रोड नंबर-5 स्थित खाटूश्यामजी मंदिर के पास हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. मृतक की पहचान चंद्रशेखर के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और मुरलीपुरा में किराए से रहकर मजदूरी करता था.