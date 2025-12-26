Rajasthan Romantic Morning Video: शुक्रवार को जैतसर क्षेत्र में मौसम का अलग ही रूप नजर आया. धान मंडी के पास बादलों की आवाजाही के बीच आसमान केसरिया रंग में नजर आया. बादलो को देखकर दूर से आभास हो रहा था कि रेत के टीले धरती पर बिछे हो, लेकिन यह बादलों का ही रूप था. अलसुबह प्रातः काल भ्रमण पर जाने वाले लोगों को भी बादलों का यह रूप मनमोहक लगा. इस दृश्य को किसी ने फोटो व किसी ने वीडियो के माध्यम से मोबाइल में कैद किया. 1 घंटे तक बादलों का यहीं रूप नजर आया. फिलहाल दिसंबर माह में मौसम का कुछ नया रूप सामने आ रहा है. सुबह व शाम की ठंड के बीच दिन में तेज तलख धूप के बीच गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है. हालांकि किसान मावठ का इंतजार कर रहे हैं. मावठ होने के बाद ही रबी फसलों में बढ़वार की संभावना है.