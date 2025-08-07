Jodhpur News: गाय को दुकान में बनाया बंधक, शटर बंद कर लाठी-डंडो से पीटा, वीडियो वायरल

Jodhpur News: देचू थाना क्षेत्र के कलाऊ गांव में एक व्यक्ति द्वारा पशुधन को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति लाठी से गो माता के बछड़े को एक भवन में शटर बंद कर पिटाई कर रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गो भक्तों में इस तरह की घटना को लेकर रोष व्याप्त है. वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति हाथ में लाठी लिए गौ माता के बछड़े को एक भवन के अंदर बंद कर पिटाई कर रहा है. कई गो भक्त कलाऊ घटना स्थल पर पहुंचे हैं और एक व्यक्ति को देचू पुलिस के द्वारा थाने लाया गया है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि राजस्थान पुलिस नहीं कर रही है.