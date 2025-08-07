Zee Rajasthan
mobile app

Videos

Video ThumbnailVideo Thumbnail

Jodhpur News: गाय को दुकान में बनाया बंधक, शटर बंद कर लाठी-डंडो से पीटा, वीडियो वायरल

Ansh Raj | Aug 07, 2025, 13:12

Jodhpur News: देचू थाना क्षेत्र के कलाऊ गांव में एक व्यक्ति द्वारा पशुधन को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति लाठी से गो माता के बछड़े को एक भवन में शटर बंद कर पिटाई कर रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गो भक्तों में इस तरह की घटना को लेकर रोष व्याप्त है. वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति हाथ में लाठी लिए गौ माता के बछड़े को एक भवन के अंदर बंद कर पिटाई कर रहा है. कई गो भक्त कलाऊ घटना स्थल पर पहुंचे हैं और एक व्यक्ति को देचू पुलिस के द्वारा थाने लाया गया है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि राजस्थान पुलिस नहीं कर रही है.

More Videos

Jodhpur News: गाय को दुकान में बनाया बंधक, शटर बंद कर लाठी-डंडो से पीटा, वीडियो वायरल

Jodhpur News: गाय को दुकान में बनाया बंधक, शटर बंद कर लाठी-डंडो से पीटा, वीडियो वायरल

Alwar News: पहले शिवलिंग पर किया जल अर्पित और फिर कर डाला बड़ा कांड, CCTV में कैद हुई वारदात

Alwar News: पहले शिवलिंग पर किया जल अर्पित और फिर कर डाला बड़ा कांड, CCTV में कैद हुई वारदात

दर्शन करने आए श्रद्धालु ने की मंदिर में चोरी, घटना CCTV में कैद

दर्शन करने आए श्रद्धालु ने की मंदिर में चोरी, घटना CCTV में कैद

चोरी करते पकड़ा गया शख्स, लोगों ने बरसाए लात-घूसे, देखें वीडियो

चोरी करते पकड़ा गया शख्स, लोगों ने बरसाए लात-घूसे, देखें वीडियो

Kotputli Snake Video: स्कूल के खेल मैदान में अचानक निकला सांप, देखें वीडियो

Kotputli Snake Video: स्कूल के खेल मैदान में अचानक निकला सांप, देखें वीडियो

छतें टपक रही, दीवारें दरक रही... क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा स्वास्थ्य विभाग?

छतें टपक रही, दीवारें दरक रही... क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा स्वास्थ्य विभाग?

अवैध संबंध के चलते महिला से मारपीट, Video Viral

अवैध संबंध के चलते महिला से मारपीट, Video Viral

खाटू श्याम जी मासिक मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़,जय श्री श्याम से गूंजी नगरी

खाटू श्याम जी मासिक मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़,जय श्री श्याम से गूंजी नगरी

छात्र संघ चुनाव बहाली मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, देखें वीडियो

छात्र संघ चुनाव बहाली मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, देखें वीडियो

Video: 11 जून को शादी हुई, 26 जून को 4 लाख का सामान लेकर भाग गई दुल्हन

Video: 11 जून को शादी हुई, 26 जून को 4 लाख का सामान लेकर भाग गई दुल्हन

जिला अस्पताल से 3 दिन का बच्चा चोरी, CCTV में घटना कैद

जिला अस्पताल से 3 दिन का बच्चा चोरी, CCTV में घटना कैद

भोपालगढ़ में शिक्षक की विदाई पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, देखें वीडियो

भोपालगढ़ में शिक्षक की विदाई पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, देखें वीडियो

वाहन चालक के साथ पुलिस का अजब-गजब बर्ताव, Video Viral

वाहन चालक के साथ पुलिस का अजब-गजब बर्ताव, Video Viral

Sawai Madhopur Video: PWD की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण, देखें कैसे चार लोगों ने मिलकर खींची बाइक

Sawai Madhopur Video: PWD की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण, देखें कैसे चार लोगों ने मिलकर खींची बाइक

Rajasthan News: छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पुलिस और छात्रों में खींचतान, झड़प का वीडियो वायरल

Rajasthan News: छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पुलिस और छात्रों में खींचतान, झड़प का वीडियो वायरल

भागते-भागते धड़ाम से कुएं में गिरा पैंथर, देखें वीडियो-

भागते-भागते धड़ाम से कुएं में गिरा पैंथर, देखें वीडियो-

Rajasthan Video: पुलिस से बचने के लिए कार का कहर, देखें कैसे भगाई गाड़ी

Rajasthan Video: पुलिस से बचने के लिए कार का कहर, देखें कैसे भगाई गाड़ी

Rajatshan Politics: जयपुर में बीजेपी की सियासी हलचल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, 'बेचारा तो प्रदेश अध्यक्ष है'

Rajatshan Politics: जयपुर में बीजेपी की सियासी हलचल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, 'बेचारा तो प्रदेश अध्यक्ष है'

मॉनिटर लिजर्ड को जकड़ चुका था अजगर! फिर हुआ ऐसा चमत्कार... देखें वीडियो

मॉनिटर लिजर्ड को जकड़ चुका था अजगर! फिर हुआ ऐसा चमत्कार... देखें वीडियो

मंच बना रणभूमि! मकराना विधायक और पूर्व विधायक में तीखी नोकझोंक, देखिए Video

मंच बना रणभूमि! मकराना विधायक और पूर्व विधायक में तीखी नोकझोंक, देखिए Video

Rajasthan Crime Video: शराब माफिया का टोल टैक्स पर आबकारी विभाग से सामना, देखें कैसे पकड़ा शातिर

Rajasthan Crime Video: शराब माफिया का टोल टैक्स पर आबकारी विभाग से सामना, देखें कैसे पकड़ा शातिर

Rajasthan Video: बानसूर में तेज रफ्तार बोलेरो का कहर, युवक को 100 फीट तक घसीटा, वीडियो वायरल

Rajasthan Video: बानसूर में तेज रफ्तार बोलेरो का कहर, युवक को 100 फीट तक घसीटा, वीडियो वायरल

Hanumangarh: चलते टैंकर से गैस लीक से मचा हड़कंप, चालक भागा! देखिए वायरल वीडियो

Hanumangarh: चलते टैंकर से गैस लीक से मचा हड़कंप, चालक भागा! देखिए वायरल वीडियो

Suratgarh: शिकायत करना पड़ा महंगा! कांग्रेस विधायक के गनमैन ने युवक को जड़ दिया थप्पड़

Suratgarh: शिकायत करना पड़ा महंगा! कांग्रेस विधायक के गनमैन ने युवक को जड़ दिया थप्पड़

Dholpur Video: धौलपुर में पार्वती नदी का कहर, मिनी ट्रक बहने से दो की मौत की आशंका

Dholpur Video: धौलपुर में पार्वती नदी का कहर, मिनी ट्रक बहने से दो की मौत की आशंका

जाको राखे साईयां मार सके न कोय, पिकअप के नीचे आकर बच गई बच्ची

जाको राखे साईयां मार सके न कोय, पिकअप के नीचे आकर बच गई बच्ची

Bhilwara Video: बारिश में भीगता अंतिम संस्कार, सरकार के दावों की पोल खुली

Bhilwara Video: बारिश में भीगता अंतिम संस्कार, सरकार के दावों की पोल खुली

Churu: तारानगर में मूसलाधार बारिश का कहर! सड़कें बनी समंदर, घरों में घुसा पानी

Churu: तारानगर में मूसलाधार बारिश का कहर! सड़कें बनी समंदर, घरों में घुसा पानी

Viral Video: लेपर्ड ने दबोचा बछड़ा, तभी पहुंची गायों ने पलट दिया पूरा खेल!

Viral Video: लेपर्ड ने दबोचा बछड़ा, तभी पहुंची गायों ने पलट दिया पूरा खेल!

बाढ़ के पानी को चीरते हुए गांवों में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, देखें वीडियो

बाढ़ के पानी को चीरते हुए गांवों में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Jodhpur News: गाय को दुकान में बनाया बंधक, शटर बंद कर लाठी-डंडो से पीटा, वीडियो वायरल
Play icon

Jodhpur News: गाय को दुकान में बनाया बंधक, शटर बंद कर लाठी-डंडो से पीटा, वीडियो वायरल

Alwar News: पहले शिवलिंग पर किया जल अर्पित और फिर कर डाला बड़ा कांड, CCTV में कैद हुई वारदात
Play icon

Alwar News: पहले शिवलिंग पर किया जल अर्पित और फिर कर डाला बड़ा कांड, CCTV में कैद हुई वारदात

दर्शन करने आए श्रद्धालु ने की मंदिर में चोरी, घटना CCTV में कैद
Play icon

दर्शन करने आए श्रद्धालु ने की मंदिर में चोरी, घटना CCTV में कैद

चोरी करते पकड़ा गया शख्स, लोगों ने बरसाए लात-घूसे, देखें वीडियो
Play icon

चोरी करते पकड़ा गया शख्स, लोगों ने बरसाए लात-घूसे, देखें वीडियो

Kotputli Snake Video: स्कूल के खेल मैदान में अचानक निकला सांप, देखें वीडियो
Play icon

Kotputli Snake Video: स्कूल के खेल मैदान में अचानक निकला सांप, देखें वीडियो

छतें टपक रही, दीवारें दरक रही... क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा स्वास्थ्य विभाग?
Play icon

छतें टपक रही, दीवारें दरक रही... क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा स्वास्थ्य विभाग?

अवैध संबंध के चलते महिला से मारपीट, Video Viral
Play icon

अवैध संबंध के चलते महिला से मारपीट, Video Viral

खाटू श्याम जी मासिक मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़,जय श्री श्याम से गूंजी नगरी
Play icon

खाटू श्याम जी मासिक मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़,जय श्री श्याम से गूंजी नगरी

छात्र संघ चुनाव बहाली मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, देखें वीडियो
Play icon

छात्र संघ चुनाव बहाली मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, देखें वीडियो

Video: 11 जून को शादी हुई, 26 जून को 4 लाख का सामान लेकर भाग गई दुल्हन
Play icon

Video: 11 जून को शादी हुई, 26 जून को 4 लाख का सामान लेकर भाग गई दुल्हन

जिला अस्पताल से 3 दिन का बच्चा चोरी, CCTV में घटना कैद
Play icon

जिला अस्पताल से 3 दिन का बच्चा चोरी, CCTV में घटना कैद

भोपालगढ़ में शिक्षक की विदाई पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, देखें वीडियो
Play icon

भोपालगढ़ में शिक्षक की विदाई पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, देखें वीडियो

वाहन चालक के साथ पुलिस का अजब-गजब बर्ताव, Video Viral
Play icon

वाहन चालक के साथ पुलिस का अजब-गजब बर्ताव, Video Viral

Sawai Madhopur Video: PWD की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण, देखें कैसे चार लोगों ने मिलकर खींची बाइक
Play icon

Sawai Madhopur Video: PWD की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण, देखें कैसे चार लोगों ने मिलकर खींची बाइक

Rajasthan News: छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पुलिस और छात्रों में खींचतान, झड़प का वीडियो वायरल
Play icon

Rajasthan News: छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पुलिस और छात्रों में खींचतान, झड़प का वीडियो वायरल

भागते-भागते धड़ाम से कुएं में गिरा पैंथर, देखें वीडियो-
Play icon

भागते-भागते धड़ाम से कुएं में गिरा पैंथर, देखें वीडियो-

Rajasthan Video: पुलिस से बचने के लिए कार का कहर, देखें कैसे भगाई गाड़ी
Play icon

Rajasthan Video: पुलिस से बचने के लिए कार का कहर, देखें कैसे भगाई गाड़ी

Rajatshan Politics: जयपुर में बीजेपी की सियासी हलचल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, 'बेचारा तो प्रदेश अध्यक्ष है'
Play icon

Rajatshan Politics: जयपुर में बीजेपी की सियासी हलचल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, 'बेचारा तो प्रदेश अध्यक्ष है'

मॉनिटर लिजर्ड को जकड़ चुका था अजगर! फिर हुआ ऐसा चमत्कार... देखें वीडियो
Play icon

मॉनिटर लिजर्ड को जकड़ चुका था अजगर! फिर हुआ ऐसा चमत्कार... देखें वीडियो

मंच बना रणभूमि! मकराना विधायक और पूर्व विधायक में तीखी नोकझोंक, देखिए Video
Play icon

मंच बना रणभूमि! मकराना विधायक और पूर्व विधायक में तीखी नोकझोंक, देखिए Video