किसान की बेटी आयशा चौधरी ने रचा इतिहास! 93.20% अंक लाकर बनी मिसाल

Jodhpur: जोधपुर की आयशा चौधरी ने सीमित संसाधनों के बावजूद इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 93.20% अंक हासिल कर बड़ी सफलता पाई है. किसान परिवार से आने वाली आयशा अब प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं. उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. सीमित संसाधनों के बावजूद आयशा ने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए साधनों से ज्यादा मजबूत इरादों की जरूरत होती है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. हर कोई आयशा की मेहनत और लगन की सराहना कर रहा है. बेटी की सफलता पर पिता प्रेमाराम चौधरी की आंखें खुशी से नम हो गईं. उन्होंने भावुक होकर कहा कि वे खुद ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ते देखना चाहते थे. आज आयशा ने उनका यह सपना साकार कर दिया. आयशा का सपना अब और भी बड़ा है. वह आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है. उनका कहना है कि वे देश और समाज की सेवा करना चाहती हैं और एक जिम्मेदार अधिकारी बनकर विकास कार्यों में योगदान देना चाहती हैं.

